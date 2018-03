Regiosport Hochrhein TTF Stühlingen II geben sich keine Blöße

Tischtennis-Verbandsliga: Quartett aus dem Wutachtal steckt Iffezheim-Schlappe gut weg und siegt glatt mit 8:0 beim TTC Beuren/Aach

Tischtennis Verbandsliga, Frauen

TTC Beuren/Aach – TTF Stühlingen II 0:8

Na also, geht doch! Die TTF Stühlingen II rehabilitierten sich im Hegau eindrucksvoll für die voran gegangene Pleite beim TTC Iffezheim. So dürftig wie die Leistung beim 0:8 in Mittelbaden war, so souverän stand das weiterhin auf Rang zwei platzierte Quartett beim umgekehrten Resultat in Beuren an der Platte.

Ernsthafte Mühe bereiteten die mit zweifachem Ersatz angetretenen Gastgeberinnen den TTF Stühlingen II nicht. Einzig im zweiten Doppel mussten Tatjana Lasarzick und Jessica Faller etwas tiefer in die Trickkiste greifen, ehe der 3:2-Erfolg gegen Anna Olma und Jessica Huschka, die nominellen Nummern sechs und sieben des TTC Beuren, in trockenen Tüchern war. Jennifer Faller und Evita Wiedemann hatten gegen Carina Maier und Melanie Merk nur drei Sätze gebraucht, mussten sich aber beim 13:11 im dritten Durchgang auch etwas strecken.

In den Einzeln lief es ziemlich glatt, nur noch zwei Sätze gingen an die Gastgeberinnen. Einen gab Jennifer Faller gegen Carina Maier ab und und der zweite Satz wurde Anna Olma gestattet. Sie unterlag Evita Wiedemann mit 1:3. Trotz ihrer 3:0-Siege waren die Partien gegen die zwölfjährige Melanie Merk für Tatjana Lasarzick und Jennifer Faller keine Spaziergänge: "Es ist gar nicht so einfach, gegen sie zu spielen", war Jennifer Faller über den positiven Ausgang froh: "Man darf nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen."