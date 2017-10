Tischtennis TTF Stühlingen II: Starkes Debüt von Evita Wiedemann

Tischtennis: Talent aus der Stühlinger "Dritten" gewinnt zwei Einzel in der Verbandsliga. Reduziertes Programm für den SV Nollingen beim ESV Weil II. Isabell Röder bei den Gastgeberinnen und Claudia Hackl bei den Gästen müssen passen. Partie endet mit einem 6:6

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: TTF Stühlingen II – TTC Blumberg 8:4.

(gru) In Bestbesetzung hatten die Gäste keine Chance beim Stühlinger Quartett, das für Spitzenspielerin Celine Schädler aus der "Dritten" Evita Wiedemann einsetzte. Die 16-Jährige fügte sich gut ein, verlor zwar das Doppel mit Jennifer Faller im vierten Satz knapp, steuerte danach aber zwei Einzel-Siege bei. Ebenfalls zwei Einzel-Siege kamen von Tatjana Lasarzick und Jessica Faller, die gemeinsam ihr Doppel gewannen. Den achten Punkt steuerte Jennifer Faller bei. Beim Gast punktete Lisa Basler nahezu im Alleingang. Sie gewann ihr Doppel mit Daniela Greiner und alle drei Einzel, musste aber gegen Jenifer Faller und Tatjana Lasarzick in den fünften Satz.

ESV Weil II – SV Nollingen 6:6.

(gew) Bei den Gastgeberinnen musste Isabell Röder passen, bei den Gästen fiel Claudia Hackl gesundheitsbedingt aus. Damit kam ein Doppel und ein Einzel nicht in die Wertung. Zwei Einzel gingen kampflos an den ESV Weil II, zwei an den SV Nollingen. Für die Gäste steuerten an der Platte Adelina Bejtaga, Nicole Weber (jeweils gegen Doris Spiess), Petra Kaufmann (gegen Ludmilla Anzibor) sowie das Doppel Kaufmann/Bejtaga (gegen Lazarkova/Anzibor) Siege bei.

Landesliga, Frauen: TuS Hüfingen – TTF Stühlingen III 6:8.

(gru) Bei den Gästen spielte Julia Seidel-Fischer für Evita Wiedemann. In den Doppeln punkteten Seidel-Fischer/Katja Wiedemann sowie Anika Böhler/Anja Müller, danach siegte aber vorerst nur noch Böhler. Beim 6:3 für die Gastgeberinnen legten die TTF Stühlingen III, bei denen zuvor Böhler und Wiedemann im fünften Satz verloren hatten, richtig los. Seidel-Fischer gewann ihr vorletztes Einzel im fünften Satz, beflügelte Böhler und Müller und sich selbst, denn beim 3:1 gegen Gisela Christ gewann sie alle Sätze mit 12:10. Letztlich gewann Katja Wiedemann glatt gegen Patricia Geugelin-Dannegger.