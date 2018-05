Regionalsport Hochrhein TC RW Tiengen will richtig loslegen

Saisonbeginn in der Tennis-Oberliga ist am Sonntag um 11 Uhr auf eigener Anlage gegen den TC Nicolai Konstanz. Titelfavorit ist der TC Grenzach

Tennis-Oberliga, Männer: – Von Titel und Aufstieg redet man beim TC RW Tiengen nicht. "Der TC Grenzach hat sich enorm verstärkt und ist klarer Titelfavorit", sagt Christoph Back. Wenn es normal laufen sollte, so der 47-jährige Trainer der Tiengener, sollte seine Mannschaft aber auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Was ist aber normal? Vergangene Saison hatten die Tiengener personelle Probleme und wurden dennoch Vizemeister, spielten sogar bis zuletzt um den Titel mit.

Der Auftakt für den TC RW Tiengen am Sonntag um 11 Uhr auf eigener Anlage gegen den TC Nicolai Konstanz ist machbar. "Da sind wir klarer Favorit", sagt Back. Nach einer fünfwöchigen Pause geht es am 10. Juni auch mit einer eher leichten Aufgabe beim TC Wiesloch weiter, ehe der "Knaller", das Hochrhein-Derby gegen den TC Grenzach, am 17. Juni folgt. Weitere Gegner sind der TC Mengen, die TSG Lahr, der SSC Karlsruhe und der TC Überlingen.

Verstärkt hat sich der TC RW Tiengen mit einem Spanier: Ignaci Villacampa-Roses (30), der als Nuklearwissenschaftler in der Schweiz und Deutschland tätig ist, ist einer von vier Ausländern im Oberliga-Kader des TC RW Tiengen. Die anderen "Ausländer" sind die Schweizer Raphael Lustenberger, Oliver Mrose und Yanik Kälin. Nur zwei Ausländer dürfen in einem Match eingesetzt werden. "Wir entscheiden von Spiel zu Spiel, wer je nach Verfügbarkeit eingesetzt wird", sagt Back.

Das Team vervollständigen die Tiengener Spieler der vergangenen Jahre. Das sind Leon Back, Simon Glöckner, Dominik König, Henri Ohl, Klaus-Daniel Umland und Marvin Kromer. Back: "Alle kennen sich seit Jahren. Unser Plus ist, dass wir eine homogene Truppe haben." Backs Herausforderung ist, alle auf den Punkt fit zu bringen. Glöckner absolviert ein Praktikum in München, König spielt College-Tennis in den USA und fehlt noch am Sonntag, Ohl war sieben Wochen in China, Kromer fünf Monate in Australien und Neuseeland.