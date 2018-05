Regionalsport Hochrhein TC RW Tiengen mit zwei Neuzugängen

Tennis-Oberliga, Frauen: Aufsteigerinnen wollen frühzeitig den Ligaverbleib sichern. Marta Paigina aus der Tennisschule von Eric van Harpen verstärkt das Team. Zoe Mrose aus der Schweiz ist der zweite Neuzugang. Aylin Kromer ist zurück vom TC Rheinfelden. Saisonauftakt am Sonntag beim TC BW Donaueschingen

Tennis-Oberliga, Frauen: – Die Russin Marta Paigina (Jg. 1999), die in der Tennisschule von Eric van Harpen den Schläger schwingt, ist die neue Nummer Eins beim TC RW Tiengen. Nach dem unverhofften Aufstieg in der vergangenen Saison ist die Tiengener Mannschaftsführerin Carolin Sure bescheiden: "Ziel ist der Ligaverbleib." Die Oberliga sei eine große Herausforderung. Neben Paigina ist auch die Schweizerin Zoe Mrose, Schwester von Oliver Mrose aus dem Männer-Team, auf der Meldeliste. Dort ist auch Aylin Kromer zu finden, die nach einem Jahr beim TC Rheinfelden wieder zurück in Tiengen ist. Wieder einsteigen will Simona Back, Mutter von Oberliga-Spieler Leon Back. Außerdem im Kader sind neben Sure wieder Bojana Klincov, Elena Kehrer, Amanda Schneider, Ladina Soler, Emily Grabner, Vanessa Pappas, Nicola Wiedenmann und Vivien Albiez. Die Saison beginnt für die Tiengenerinnen mit der Partie am Sonntag beim TC BW Donaueschingen. "Ein schwerer Gegner", sagt Carolin Sure, die sich vor allem auf die drei Heimspiele im Juni gegen den TC Radolfzell, den TC Mengen und den TC BW Oberweier II freut.