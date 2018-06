Regiosport Hochrhein T.J.Z. Weil steigt nach drei Jahren wieder auf

Türkische Mannschaft holt sich den Titel in der Kreisliga C-1

Aller guten Dinge sind drei: Dieses Motto gilt für die Fußballmannschaft des Türkischen Jugend Zentrums (T.J.Z.) aus Weil am Rhein gleich doppelt. Nach zwei Vizemeisterschaften und damit zwei verpassten Aufstiegen schaffte das Team von Spielertrainer Yalcin Saglam, der selbst elf Treffer beisteuerte, nun im dritten Anlauf den Titel in der Kreisliga C-1 und damit die Rückkehr in die Kreisliga B. 20 Siege holte die Mannschaft aus ihren 22 Partien und fuhr 61 Punkte mit 86:12 Toren ein. Der Clubvorsitzende Mustafa Pamuk darf sich übrigens bereits über die dritte Meistertitel für T.J.Z. Weil in den zehn Jahren, in denen der Club am Spielbetrieb im Bezirk Hochrhein teilnimmt, freuen. Bereits in der Premierensaison 2008/09 und im Spieljahr 2013/14 wurde der Club als Staffelmeister in der Kreisliga C ausgezeichnet. Bild: T.J.Z. Weil