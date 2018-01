Regionalsport Hochrhein T.I.G. Bad Säckingen gewinnt Jubiläumsturnier

FC Binzgen veranstaltet zum 40. Mal sein Hallenturnier. 20 Mannschaften in der Rappensteinhalle

Hallenfußball: (neu) Zum ersten Mal in der Hallenfußball-Turniergeschichte des FC Binzgen triumphierte der T.I.G. Bad Säckingen. Der Tabellenzweite der Kreisliga B-3 siegte im Finale der 40. Auflage gegen Turnierneuling SV Herten mit 4:2. Platz drei holte sich das Team des Gastgebers, die SG Niederhof/Binzgen, im Neunmeterschießen gegen die Spvgg. Wehr.

Einige Turnierneulinge waren am Start. Neben dem SV Herten beteiligte sich auch der SC Lauchringen am Binzger Budenzauber. Die Lauchringer mussten sich in der Gruppenphase bereits mit dem Turnierzweiten SV Herten auseinandersetzen. Sie führten zwei Mal, am Ende trennten sich beide Teams mit einem 2:2. Eine starke Leistung bot erneut der FC Wallbach/CH. Die Schweizer konnten den Vorjahrestitel nicht verteidigen. Für sie kam aus im Viertelfinale etwas unglücklich. Erst im Neunmeterschießen scheiterten die Wallbacher am SV Herten mit dem Ex-Niederhofer Philipp Müller, der in der Rückrunde für den A-West-Spitzenreiter stürmt.

Erstmals war auch der VfB Waldshut für das Turnier des FC Binzgen vorgesehen. Die Waldshuter sagten allerdings, wie der SV Eschbach ab. Kurzfristig sprangen die A-Junioren der SG Binzgen und der SV BW Murg ein.

Platzierungen: 1. T.I.G. Bad Säckingen, 2. SV Herten, 3. SG Niederhof/Binzgen, 4. Spvgg. Wehr, 5. FC Wallbach/CH, 6. SV 08 Laufenburg, 7. SC Lauchringen, 8. Spvgg. Märkt-Eimeldingen, 9. SV Dogern, 10. FC Nordstern Basel, 11. C.S.I. JR Laufenburg, 12. SG Binzgen U19, 13. FC Laufenburg-Kaisten/CH, 14. FV Degerfelden, 15. FC Rotzel, 16. SG Niederhof/Binzgen II, 17. C.S.I. JR Laufenburg II, 18. SV Luttingen, 19. SG Niederhof/Binzgen III, 20. SV BW Murg.