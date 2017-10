Fußball-Landesliga Sturmlauf des FSV Rheinfelden bleibt erfolglos

Fußball-Landesliga: Torloses Remis gegen den SV Solvay Freiburg. Tumultartige Szenen vor und nach dem Schlusspfiff. Cam und Cibukciu sehen Gelb-Rot

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – SV Solvay Freiburg 0:0.

SR: Klaus-Gjord Schneider (Konstanz). - Z.: 120. – Bes.: GR für Cibukciu (86.) und Cam (beide FSV/90.+2).

Da fehlte nicht mehr viel und die Emotionen wären ganz und gar hoch gekocht. Tumultartige Szenen im Freiburger Strafraum kurz vor und nach dem Schlusspfiff eskalierten immer mehr. Zum Glück gab es auf beiden Seiten noch beruhigende Gemüter, die Schlimmeres verhinderten.

Was war geschehen? Der Rheinfelder Besart Cibukciu hatte fünf Minuten vor dem Ende Gelb-Rot kassiert. Als ob das noch nicht genug wäre, ging es in der Nachspielzeit mit einer umstrittenen Aktion weiter. Schiedsrichter Klaus-Gjord Schneider hatte eine klare Tätlichkeit des Freiburgers Lamine Diomande an Bilal Yusuf Cam nicht gesehen. Zwar ist Cam als Heißsporn bekannt, doch war seine Reaktion auf diese Tätlichkeit eher noch harmlos. Dennoch reichte es zu Gelb-Rot für den Rheinfelder Stürmer. Es folgten heftige Wortgeplänkel, die auch nach dem Schlusspfiff ihre Fortsetzung fanden.

Aber Fußball wurde auch gespielt – vor allem vom FSV Rheinfelden, der den Sieg verdient gehabt hätte. In der letzten Viertelstunde verzweifelten die Gastgeber mehrere Male an Solvay-Torwart und Kapitän Andreas Stengel. Der Reflex beim Schuss des eingewechselten Modom Zieonjie aus kurzer Distanz (78.) war sensationell. Kurz zuvor lenkte er einen Schuss von Spielertrainer Anton Weis bravourös um den Pfosten. Auch Jeremy Stangl schaffte es nicht, frei vor Stengel diesen zu überwinden. Auf der Gegenseite blieb FSV-Schlussmann Dany Quintero relativ arbeitslos. Nur einmal – kurz nach dem Seitenwechsel – war er bei einem Schuss von Dominik Sandor gefordert.

In der ersten Hälfte war die Partie noch gemütlich vor sich hin und her geplätschert. Cam traf für die Gastgeber nach einer Viertelstunde nur den Pfosten, und schon kurz vor der Pause parierte Stengel einen Schuss von Stangl aus halblinker Position. Der Rheinfelder Spielertrainer Anton Weis wird in dieser Woche das Freistoßschießen üben: Insgesamt vier Freistöße hämmerte er aus kurzer Distanz alle in die gegnerische Mauer.

FSV-Trainer Marc Jilg war nicht zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. "Gegen einen Gegner, der nur hinten rein steht, tun wir uns immer schwer. 75 Minuten lang hat bei uns der Wille zum Sieg gefehlt. Wir bauen zwar schön auf, aber uns fehlt der letzte Pass", so Jilgs Bilanz. Kurz vor der Partie musste Jilg noch improvisieren. So verletzte sich Asip Smailji beim Warmlaufen und Besart Cibukciu rückte nach.

FSV Rheinfelden: Quintero – Beltrani, Eschbach, Murawski, Cibukciu – Contorno (70. Zieonjie), Weis, Baumgartner, Salli–Cam, Stangl.

"Der letzte Pass in die Spitze fehlt"

Abwehrmann Marco Beltrani (27) ist der Kapitän des FSV Rheinfelden und war nach dem emotionalen und hitzigen Ende beim torlosen Remis gegen den SV Solvay Freiburg einer der wenigen, die noch in der Lage zu einer ruhigen und sachlichen Analyse der Partie waren.

Marco, heute war mehr drin als ein Remis. Oder täuscht der Eindruck?

Nein. Heute haben wir zwei Punkte verloren. Positiv ist, dass wir unsere Heimstärke untermauert haben. Aber negativ ist vor allem, dass Bilal Yusuf Cam und Besart Cibukciu Gelb-Rot kassierten und uns in einer Woche bei der Partie in Herbolzheim fehlen werden.

Woran lag es letztlich, dass kein Sieg gelungen ist?

Wir kommen gut bis zur Strafraumgrenze des Gegners, aber dann fehlt ganz einfach der letzte und entscheidende Pass in die Spitze. Heute sind wir aber auch an einem hervorragenden Freiburger Torwart gescheitert.

Kurz vor Ende wurde es hitzig. Trifft den FSV Rheinfelden gar keine Schuld?

Wir fühlen uns zwar benachteiligt, aber wir müssen auch zugeben, dass wir uns da zu sehr provozieren lassen.

Der FSV Rheinfelden ist jetzt Tabellensiebter. Wohin geht Ihr Blick: nach oben oder unten?

Die Liga ist sehr ausgeglichen. Jeder schlägt jeden. Ich glaube schon, dass wir uns im Mittelfeld des Klassements festsetzen können.