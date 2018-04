Regionalsport Hochrhein Stuhlwurf und Bierdusche statt Fußball

Fußball-Landesliga: SV RW Ballrechten-Dottingen wehrt sich gegen Äußerungen des Rheinfelders Patrick Da Rugna im SÜDKURIER-Spielbericht. FSV Rheinfelden verliert die Partie am Karsamstag mit 1:2 sowie seine beiden Spieler Dany Quintero und Sascha Strazzeri mit Rot.

Fußball-Landesliga: – Vehement wehrt sich der SV RW Ballrechten-Dottingen über unsere Berichterstattung zu der Partie gegen den FSV Rheinfelden am Karsamstag. Die Partie endete mit einem 2:1-Erfolg der Gastgeber. Das Sportliche geriet allerdings ab der 85. Minute bis über den Schlusspfiff hinaus in den Hintergrund, so dass das Spiel kurz vor dem Abbruch stand.

Was wirklich geschah, wird von beiden Seiten unterschiedlich dargestellt. Klar ist für den Vorsitzenden Timo Löffler und dessen Stellvertreter Thomas Ritzenthaler vom SV RW Ballrechten-Dottingen aber, dass der Bericht des SÜDKURIER einseitig sei und auf "öffentlich getätigten falschen Aussagen durch Patrick Da Rugna", den Vorsitzenden des FSV Rheinfelden, basiere. Unser Bericht bedeute für den Verein, "dass er mit solchen Unwahrheiten über die Presse in Misskredit gebracht wird".

Was war geschehen? Nach Darstellung von Löffler und Ritzenthaler hatte sich FSV-Torwart Dany Quintero in der 85. Minute wegen eines Kopfstoßes die Rote Karte eingehandelt. Das wäre eine Tätlichkeit, mehr als unsportliches Verhalten, und hätte eine längere Sperre zur Folge. Die Rheinfelder sahen nach Informationen von Trainer Marc Jilg keinen Kopfstoß.

Turbulent wurde es, als Quintero den Platz verließ. So soll der Rheinfelder nach deren Darstellung ob seiner dunklen Hautfarbe mit Affengeräuschen und obszönen rassistischen Äußerungen von den Zuschauern bedacht worden sein. Jetzt wurde es richtig heftig und hier wehren sich die Verantwortlichen des SV RW Ballrechten-Dottingen über die Darstellung im SÜDKURIER. "Fakt ist, dass Quintero beim Verlassen des Spielfelds eines Hocker unseres Fotografen Norbert Kreienkamp mit voller Wucht in Richtung unserer Zuschauer warf. Der Stuhl verfehlte zahlreiche Zuschauer, darunter auch Kinder, nur knapp und prallte am Zaun knapp vor den Zuschauern ab", so die Stellungnahme der Vorsitzenden des Gastgeber-Vereins.

Was letztere wieder bestätigen, ist die Bierdusche, mit der Quintero darauf hin von einem Zuschauer bedacht wurde. Löffler/Ritzenthaler: "Dieser Zuschauer wurde durch unsere Ordner sofort vom Sportgelände verwiesen." Die Tatsache, "dass Ordner natürlich vor Ort waren", will nun wiederum Da Rugna nicht so stehen lassen. "Es waren keine Ordner erkennbar. Bei Landesliga-Spielen sind drei Ordner Pflicht, die gelbe Westen tragen müssen", so der Rheinfelder. Er habe sich deswegen, damit die Sache nicht eskaliert, Quintero geschnappt und sei mit ihm in die Kabine geflüchtet. "Die ganze Unruhe kam von den Zuschauern. Das ist klar", wehrt sich Da Rugna. Mehr will er dazu aber nicht mehr sagen: "Der Klügere gibt nach."

Gespielt wurde nach den unschönen Szenen noch ein paar Minuten. Die Gastgeber verwandelten den Strafstoß nach der Rot-Aktion von Quintero zum 2:1. FSV-Trainer Marc Jilg wurde noch von der Seitenlinie geschickt, und nach Ende der Partie sah der Rheinfelder Sascha Strazzeri Rot.

Gespannt sind die Rheinfelder auf die Länge der Strafen für Quintero und Strazzeri. Die Urteile gegen die beiden und auch eventuell weitere Strafen gegen den FSV Rheinfelden und den SV RW Ballrechten-Dottingen liegen noch nicht vor.