Regiosport Hochrhein Steffi Böhler kommt als Weltmeisterin zur Chefin

Skilangläuferin aus Ibach holt sich Hochfilzen den Militär-Titel über 10 Kilometer Freistil. Empfang für alle Bundeswehr-Olympiastarter bei der obersten Dienstherrin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Berlin

Ski, nordisch: – Hohe Ehre für Steffi Böhler vom SC Ibach. Gemeinsam mit allen Olympiastartern, die der Bundeswehr angehören, ist die 37-jährige Langläuferin aus dem Südschwarzwald am Donnerstag zu Gast in Berlin. Im Bundesministerium für Verteidigung wird das Team von Ministerin Ursula von der Leyen empfangen. Steffi Böhler hat in Pjöngchang/Südkorea zum vierten Mal in ihrer Karriere an Olympischen Winterspielen teilgenommen.

Es ist davon auszugehen, dass Ursula von der Leyen für Steffi Böhler aus aktuellem Anlass eine besondere Ehrung und Auszeichnung erfahren wird. in ihrem letzten Saisonrennen sicherte sich die Ibacherin in Hochfilzen/Österreich über 10 Kilometer Freistil den Militär-Weltmeistertitel mit einem relativ deutlichen Vorsprung von fast einer Minute auf eine slowenische und eine russische Läuferin. Mit den weiteren drei deutschen Teilnehmerinnen gewann sie auch die Mannschaftswertung.

Für Steffi Böhler war das der perfekte Abschluss eines ereignisreichen Winters. Vor Ostern hatte sie bei den Deutschen Meisterschaften in Reit im Winkl Gold und Silber gewonnen. Nach dem Sieg im Teamsprint mit r Kollegin Sandra Ringwald aus Schonach fehlten ihr im Lauf über 20 Kilometer nur wenige Zentimeter zum zweiten Triumph. Mit der Winzigkeit von sechs Zehntelsekunden Rückstand musste sie der vorbei spurtenden Katharina Hennig vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal den Sieg überlassen. Unterm Strich hat Steffi Böhler einmal mehr unterstrichen, dass sie nach wie vor zu den besten deutschen Skilangläuferinnen gehört. In der Gesamtwertung des Distanzweltcups belegte sie als beste Deutsche den ausgezeichneten 16. Rang.