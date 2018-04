Regiosport Hochrhein Stefan Nopper springt beim FC Schönau ein

Fußball-Bezirksliga: Interimslösung mit dem neuen Aktivleiter nach dem Rücktritt von Heiko Günther

Fußball-Bezirksliga: – Der Vorstand und sportliche Leitung des FC Schönau 08 haben nach dem Rücktritt von Trainer Heiko Günther eine Übergangslösung bis Saisonende gefunden. Wie die dritte Vorsitzende Jasmin Markanic in einer Pressemitteilung schreibt, hat sich der kürzlich neu gewählte Aktivleiter Stefan Nopper bereit erklärt, die Geschicke der Mannschaft als Interimstrainer bis Juni zu leiten. Unterstützt werde der 47-jährige Utzenfelder dabei durch Co-Trainer Tobias Schulz und Michael Steinebrunner, Noppers direkter Vorgänger im Funktionärsamt.

Stefan Nopper ist in der Bezirksliga kein Unbekannter. In der Saison 2010/11 trainierte er den Neuling SV Todtnau, mit dem er den Aufstieg geschafft hatte. Zuletzt war er – bis Sommer 2016 – Trainer der A-Junioren SG Zell/Schönau in der Verbandsliga. Auch Tobias Schulz und Michael Steinebrunner sind mit den Aufgabe als Trainer vertraut.

Dem FC Schönau sei es wichtig gewesen, so Markanic, zeitnah eine interne Lösung zu finden. In den noch verbleibenden Spielen sollen noch möglichst viele Zähler geholt werden, um die Saison auf einem guten Mittelfeldplatz abzuschließen. "In den nächsten Tagen steht vor allem der Mannschaftszusammenhalt an erster Stelle", betont sie. Stefan Nopper werde versuchen, die durchwachsenen Wochen aus den Köpfen der Spieler zu bekommen, um dann mit neuem Elan und einigen neuen Ansätzen in die wichtigen kommenden Spiele zu gehen.