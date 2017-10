Leichtathletik Starke Läufer der LG Hohenfels

Volker Teubler wird beim Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen Dritter. Klassensieg für Axel Kostenbader im Halbmarathon

Leichtathletik: (sk) Gute Platzierungen erreichten die Läuferinnen und Läufer der LG Hohenfels beim 50. Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen. Dritter in der AK 45 wurde Volker Teubler. Er bewältigte die 42,2 Kilometer-Strecke in 3:14,43 Stunden und landete in der Gesamtwertung der Männer auf Rang 30.

Für den einzigen Klassensieg im Halbmarathon sorgte Axel Kostenbader. In 1:23,11 Stunden gewann er in der AK 45 und wurde damit Zwölfter unter den über 700 Teilnehmern bei den Männern. Besser platziert aus der Region war nur der Murger Marc Lauber, der in der AK40 in 1:19,07 Stunden gewann und Gesamtsiebter wurde. Die beiden Hohenfelser Guido Queyreau (1:31,44 Stunden) und Markus Dathe (1:37,04) liefen in derselben Altersklasse auf Platz neun bzw. 14. In der MU 20 verpasste Tobias Marder in 1:31,44 Stunden als Vierter das Podium nur knapp. In der AK45 lief Bodo Dohse in 1:46,35 Stunden ein. Bei den Frauen verpasste Angelika Kutschki in 1:51,09 Stunden als Vierte das Treppchen in der AK 55. Monica Rinne wurde in 1:54,04 Stunden Sechste der AK55. In der AK35 platzierte sich Silke Queyreau in 1:55,42 Stunden auf dem elften Rang. Tran Schade Phung belegte in 2:03,31 Stunden in der AK50 den 21. Platz. Hartmut Eckert aus Albbruck wurde in der AK60 in 1:34;27 Stunden Fünfter. Der Lauchringer Daniel Strunze lief in der AK45 in 1:36,33 Stunden auf den 20. Platz.

Heidi Sengül sorgte beim Zehn-Kilometer-Lauf mit ihrem zweiten Platz in der Gesamtwertung der Frauen mit über 130 Teilnehmerinnen für ein Top-Ergebnis. Die stark coupierte Strecke schaffte sie in 46:54 Minuten und gewann damit gleichzeitig überlegen in der AK55. Matthias Gaiser lief im Männerfeld als 17. ein und gewann ebenfalls seine AK30 in 42:32 Minuten. Harald Isele wurde in der AK75 in 1:03,56 Stunden Zweiter.