Regionalsport Hochrhein Stangl rettet FSV Rheinfelden verdienten Punkt

1:1 des Fußball-Landesligisten beim SV Au-Wittnau. Klare Leistungssteigerung nach der Pause und etliche Chancen auf den Sieg

Fußball-Landesliga: SV Au-Wittnau – FSV Rheinfelden 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 (41.) P. Steiert; 1:1 (54.) Stangl. – SR: Nico Jacob (Willstätt). – Z.: 200.

Der FSV Rheinfelden holte dank einer Leistungssteigerung nach der Pause verdient einen Punkt. "In der ersten Hälfte war ich gar nicht zufrieden. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und keine Laufbereitschaft gezeigt", ärgerte sich der Rheinfelder Trainer Marc Jilg. Nur Marco Beltrani hatte eine Chance, die jedoch Sebastian Schmidl im Tor der Gastgeber entschärfte. Stattdessen ging der SV Au-Wittnau durch Patrick Steiert kurz vor dem Wechsel in Führung.

Nach der Pausenansprache durch Jilg kamen die Gäste wie verwandelt aus der Kabine. Zunächst scheiterte allerdings Anton Weis an Schmidl, der dessen Ball noch reaktionsschnell an die Latte lenkte. Kurz danach erzielte Jeremy Stangl aus der Drehung den Ausgleich (54.). Danach hatten die Rheinfelder noch einige Chancen auf den Siegtreffer. Fünf Minuten vor dem Ende fischte allerdings Schmidl einen Weis-Freistoß aus der Ecke, und der eingewechselte Simon Kleiner zog aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbei. "Konditionell waren wir zum Schluss besser. Das gibt uns Mut", so Jilgs positive Bilanz.

FSV Rheinfelden: Quintero – Marra, Cibukciu, Murawski, Eschbach – Weis, Smailji, Beltrani – Salli (84. Kleiner), Stangl, Contorno (71. Zieonjie).