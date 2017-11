Regionalsport Hochrhein Spvgg. Wutöschingen verteidigt stark

Fußball-Kreisliga A-Ost: Kostenbader-Elf feiert 3:0 gegen den FC Grießen. Patrick Budde macht vom Elfmeterpunkt alles klar

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Trainer Holger Kostenbader von der Spvgg. Wutöschingen musste nach dem Schlusspfiff erst einmal seinen Mittelfeldmotor Timo Stürzl verarzten, dessen Knie blutete. Dann hatte er Zeit zum Lächeln und den 3:0-Erfolg gegen den FC Grießen auszukosten. Seine Elf erkämpfte sich dank der Tore von Giuseppe Sangirogio (12.), Matthias Mietz (43.) und des eingewechselten Patrick Budde (88.), der vom Punkt traf, einen unterm Strich verdienten Sieg.

Kostenbader brachte es schnell auf den Punkt: "Wir waren in der Defensive stark. Das war ausschlaggebend. Wir haben den Kampf wunderbar angenommen." Die Viererkette um Chef Torsten Pietzke arbeitete auf dem Hartplatz konzentriert und ließ in der Tat kaum Chancen der Gäste zu. Allerdings mussten sich die Wutöschinger in einigen Situationen bei ihrem Torhüter Robin Matt bedanken, dass er den Anschlusstreffer der Klettgauer verhinderte. Sonst wäre es vermutlich noch einmal eng geworden. In der 62. Minute reagierte er prächtig nach dem wohl schönsten Grießener Angriff. Dennis Asmus legte für Jörg Ritter ab. Der hatte nur noch Matt vor sich. Nach 70 Minuten entschärfte der Spvgg.-Torhüter einen Schmidle Freistoß.

Die Wutöschinger fanden sich mit dem Platzverhältnissen schnell zurecht und erwischten den besseren Start. Kostenbaders Elf war tonangebend. Allerdings blieben Chancen Mangelware. Bis Sangiorgio traf. Nach einer halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel und beschäftigten die Gastgeber mehr. Das 2:0 fiel zu einem günstigen Zeitpunkt, als die Grießener dran waren. Sangiorgio (43.) schickte Marius Oberle, der legte den Ball von rechts flach in die Mitte, Matthias Mietz schloss ab.

Entschieden war die Partie noch nicht. Der FC Grießen kam entschlossen aus der Kabine. Die Platzherren mussten sich wehren. In der Folge ging es munter hin und her. Die Wutöschinger hätten den einen oder anderen Angriff besser zu Ende spielen müssen. In einigen Szenen spielten sie einmal zu viel und zu unpräzise ab. Die Entscheidung: Philipp Maier (88.) legte Patrick Budde – Strafstoß. Budde trat selbst an und verwandelte.

Grießens Trainer Thorsten Stauch fasste sich kurz: "Wenn man keine Tore schießt, kann man keine Punkte holen. Ganz einfach."

"Im Frühjahr pfeife ich wieder"

Im Sommer kam Timo Stürzl (20) – bekannt als Schiedsrichter – vom FC Tiengen 08 zur Spvgg. Wutöschingen. Er zieht bei den Wutachtälern im Mittelfeld die Fäden.

Timo, welchen Eindruck haben Sie vom Spiel heute?

Alles in allem ist der Sieg verdient. Wir haben gut gekämpft. Heute haben wir uns für die gute Leistung belohnt. Ich bin mit allen zufrieden.

Bis jetzt lief es nicht so, wie es viele erwartet haben, oder?

Wir haben nie gesagt, dass wir wieder aufsteigen wollen. Platz eins bis fünf ist unser Ziel. Wir haben zwei Spiele weniger. Wenn wir die gewinnen, sind wir Dritter. Wir dürfen zufrieden sein. Wir haben andere Ansprüche als der FC RW Weilheim und VfB Waldshut.

Aber das Potenzial ist da.

Ja. Wir werden von Spiel zu Spiel besser. Bei mir persönlich: Es hat ein wenig gedauert, bis ich reingekommen bin. Jetzt fühle ich mich wohl. Ich bin gut integriert.

Zuletzt hat man Sie nicht mehr an der Pfeife gesehen. Wie sieht es mit Ihrer Schiedsrichterei aus?

Ich pausiere im Moment, auch wegen meiner Ausbildung, die im Sommer begonnen hat. Im Frühjahr pfeife ich wieder. Und spiele weiter Fußball. Es macht beides Spaß.