Fußball-Kreisliga A-Ost Spvgg. Wutöschingen mit "Altmeister" Porcarelli

Fußball-Kreisliga A-Ost: Trainer Holger Kostenbader hat viele Ausfälle zu verkraften und setzt in der Partie gegen den SV BW Murg auf Routine. SV Rheintal erwartet Spitzenreiter FC RW Weilheim

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Das Spitzenspiel steigt beim SV Rheintal, wo Tabellenführer FC RW Weilheim zu Gast ist. Die Rheintaler wollen auf Tuchfühlung zur Spitze bleiben. Dorthin will die Spvgg. Wutöschingen. Voraussetzung ist allerdings ein Sieg gegen den SV BW Murg.

"Gegen den SV BW Murg wird es schwierig", sagt Wutöschingens Trainer Holger Kostenbader. Der Grund ist, dass am Sonntag einige Stammspieler, vor allem in der Defensive, fehlen. Fabian Kistler plagt sich mit einer Leistenzerrung, Mark Kaiser ist privat unterwegs, Christoph Brunner hat sich in den Urlaub verabschiedet. Unsicher ist der Einsatz von Timo Stürzl. Kostenbader: "Das sind alles zentrale Spieler." So kommt vermutlich "Altmeister" Claudio Porcarelli für ein Spiel zu einem Comeback in der "Ersten".

Mit dem Start ist der Wutöschinger Trainer bedingt zufrieden. Immer noch hänge die Auftaktniederlage beim FC Grießen nach. "Wir haben acht Spiele nicht verloren, aber darunter waren vier Remis", sagt Kostenbader. Seine Elf will sich langsam ran tasten. Kostenbader: "Vielleicht können wir doch noch einmal Druck auf den FC RW Weilheim und den VfB Waldshut machen."

Der SV BW Murg spielt weit unter seinen Möglichkeiten. Zuletzt gab es vier Niederlagen und ein Remis.