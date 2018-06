Regiosport Hochrhein Spitzenreiter VfR Bad Bellingen müht sich zum 2:0-Sieg

Fußball-Bezirksliga: Torwart Manuel Hilpert von der SpVgg. Brennet-Öflingen bringt Torjäger Tim Siegin fast zur Verzweiflung. Letztes Spiel von Schiedsrichter Stefan Schmidt

SpVgg. Brennet-Öflingen – VfR Bad Bellingen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (18.) J. Domagala; 0:2 (67.) Fräulin. – SR: Stefan Schmidt (Hürrlingen). – Z.: 260. – Bes.. Hilpert (SpVgg./75.) hält FE von Ophoven. – Um den Spitzenreiter ernsthaft in die Bredouille zu bringen, fehlten den Gastgeber im letzten Heimspiel die Körner. Dazu verletzte sich Denis Götz schon nach 33 Minuten, so dass die Offensivaktionen noch seltener wurden. Spätestens am Bad Bellinger Strafraum waren die Bemühungen am Ende.

Der VfR Bad Bellingen tat sich vor rund 260 Zuschauern dennoch schwer. Allein Tim Siegin hatte Chancen für zwei Spiele, verzweifelte aber an den Fangkünsten von Manuel Hilpert, der den urlaubenden Elvis Gojak hervorragend vertrat – und zur Krönung seiner Leistung einen Strafstoß von Christian Ophoven (75.) parierte.

Zu diesem Zeitpunkt war die Partie allerdings entschieden, denn zwei Mal hatten die Gäste das Glück des Tüchtigen. Die Führung besorgte der freistehende Jonas Domagala. Hilpert hatte einen Siegin-Schuss pariert, doch der Ball kam erneut vors Tor und gegen Domagalas Schuss war er machtlos.

Noch mehr Pech hatte der Schlussmann beim 0:2. Einen Freistoß von Leon Dickau aus gut 45 Metern lenkte er gerade noch mit der Faust an die Latte. Dominik Fräulin war mit einem Abstauber zur Stelle. Mit der besten Torchance zum 1:2 scheiterte Timo Bernauer in der Schlussviertelstunde an Sven Rodehau.

Seinen letzten Auftritt in der Region hatte bei dieser Partie der Unparteiische. Stefan Schmidt aus Ühlingen-Birkendorf verabschiedet sich nach zwölf Jahren als Schiedsrichter aus der Region. Aus beruflichen Gründen zieht der 26-Jährige nach München um. Ob er dort weiterhin als Schiedsrichter tätig sein werde, sei im Moment noch offen, so Schmidt.