Regiosport Hochrhein Spitzenreiter FC Wittlingen hellwach

Fußball-Bezirksliga: 5:1-Kantersieg in Erzingen beim FC Geißlingen. Alex Herbst und Richard Lorenz treffen doppelt

Fußball-Bezirksliga

FC Geißlingen – FC Wittlingen 1:5 (1:3). – Tore: 1:0 (15.) D. Flum; 1:1 (22.) Lorenz; 1:2 (32.) Stellmacher; 1:3 (45.) Herbst; 1:4 (54.) Lorenz; 1:5 (71.) Herbst. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 110 (in Erzingen).

Unzufrieden klingt anders. Trainer Georg Isele klang nach der 1:5-Pleite des FC Geißlingen auf dem Kunstrasenplatz in Erzingen eher enttäuscht: "Wir haben so schlecht nicht gespielt, führten durch Dominik Flum sogar verdient. Mit etwas mehr Überblick hätten wir sogar das 2:0 machen können", blickte er auf ein letztlich einseitiges Spiel unter widrigsten Bedingungen (Regen, Sturm, schlechtes Flutlicht) zurück: "Wir machen zu einfache Fehler. Letztlich war vor der Pause jeder Schuss der Wittlinger ein Gegentor."

Die Gäste begannen in ihrem zweiten Spiele an gleicher Stätte innerhalb fünf Tagen eher nervös: "Mit der tollen Serie und der Tabelle im Hinterkopf haben wir anfangs die Zielstrebigkeit vermissen lassen und deshalb sind nicht unverdient in Rückstand geraten", verwies Trainer Tiziano Di Domenico auf den guten Lauf mit nunmehr zwölf Siegen aus den letzten 13 Spielen hin: "Aber wir haben den Schalter spätestens nach dem Ausgleich umgelegt."

Im Anschluss aber habe seine Elf den Gastgeber überrannt: "Wir haben nichts mehr zugelassen." Entsprechend entspannt, wenn auch durchnässt bis auf die Knochen fuhr er nach Hause: "Der Sieg tut uns sehr gut, denn nun werden wir auch nach Ostern noch Tabellenführer sein", blickt er genüsslich aufs – zumindest in der Liga – spielfreie Wochenende. Am Ostermontag erwartet der FC Wittlingen, Pokalfinalist von 2012, den TuS Lörrach-Stetten zum Viertelfinale im Rothaus-Bezirkspokal.