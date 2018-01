Regionalsport Hochrhein Spitzenplätze für SZ Rheinfelden

Eva Höcht ist bei der VR-Talentiade für den Nachwuchs am Wasenlift in Muggenbrunn die Schnellste des Jahrgangs 2009 im zweiten Vielseitigkeitsriesenslalom

Ski, alpin: (si) Eva Höcht von der SZ Rheinfelden war bei der VR-Talentiade für den Nachwuchs am Wasenlift in Muggenbrunn die Schnellste des Jahrgangs 2009 im zweiten Vielseitigkeitsriesenslalom. Nur knapp schrammte sie als Zweite am Tagessieg in der Gesamtwertung aller Klassen vorbei.

Weitere Platzierungen von Fahrerinnen und Fahrer aus unserer Region: Lukas Wirtz (SZ Rheinfelden/Jg. 2011) Platz 4/2; Lasse Jehle (SC Wehr/2011) 9/5; Max Behringer (SZ Bernau/2011) 10/-; Milian Günther (SZ Bernau/2010) 7/4; Marina Thoma (SZ Bernau/2009) 11/11; Luise Heubling (SZ Rheinfelden/2009) 19/15; Maxi Wirtz (SZ Rheinfelden/2009) 4/8; Evan Bertram (SC Öflingen/2009) 10/6; Felix Petraschka (SZ Rheinfelden/2009) 12/17; Josephine Klingele (SZ Bernau/2008) 8/7; Marie Michler (SZ Bernau/2008) 10/11; Lennart Behringer (SC Todtmoos/2008) 8/4; Max Hierholzer (SC Wehr) 15/18; Felix Behringer (SZ Bernau) 16/-.