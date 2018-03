Regiosport Hochrhein Spitzenplätze für RV Lottstetten

Kunstradfahren: Der "Zweier" mit Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder fährt beim 1. Junior Masters in Bernhausen auf Anhieb auf Rang zwei mit Bestleistung sowie auf Platz drei im zweiten Durchgang bei den U19-Juniorinnen

Kunstradfahren: (gru) Mit einer eindrucksvollen Vorstellung überzeugten Anika Papok und Anna-Sophia von Schneyder vom RV Lottstetten beim 1. Junior Masters des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) in Filderstadt-Bernhausen. Das in diesem Jahr erstmals bei den Juniorinnen startende Duo zeigte im Zweier-Kunstradfahren keinerlei Nervenflattern und legte eine fast fehlerlose Übung aufs Parkett. Am Ende der fünf Minuten waren stolze 105,88 Punkte und der zweite Platz im Feld der erfahrenen Konkurrenz der verdiente Lohn. Mehr Punkte war das junge Duo bislang noch nicht herausgefahren.

Beim zweiten Durchgang verpassten sie nur knapp die Sensation. In Führung liegend stürzten sie gegen Schluss und fielen mit 99,36 Punkten auf Platz drei zurück. Nun stehen als nächstes der BW-Cup in Tailfingen und danach in zwei Wochen der zweite Masters-Durchgang an.