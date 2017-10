Volleyball Spitzen-Volleyball beim TV Jestetten

VC Kanti Schaffhausen bietet in Kooperation mit dem TV Jestetten in der Jestetter Realschulsporthalle am Samstag und Sonntag zum zehnten Mal ein Volleyball-Turnier der Extraklasse. Drei Frauen-Teams aus der Bundesliga sind am Start

Volleyball: (neu) Eine Woche, bevor es in der Liga richtig zur Sache geht, präsentiert der VC Kanti Schaffhausen in Kooperation mit dem TV Jestetten in der Jestetter Realschulsporthalle am Samstag und Sonntag zum zehnten Mal ein Volleyball-Turnier der Extraklasse. Der Schweizer A-Nationalligist VC Kanti erwartet diesmal gleich drei Frauen-Teams aus der deutschen Volleyball-Bundesliga. Zu Gast in Jestetten sind der USC Münster, die Ladies in Black Aachen und Schwarz-Weiß Erfurt.

Die Teams stecken alle in der Vorbereitung für die bald beginnende Saison. Hier geht es noch um Stammplätze. Sie wollen die Gelegenheit für einen Test nützen und noch einmal allen Spielerinnen die Möglichkeit geben, sich für einen Platz zu empfehlen. "Natürlich wollen sie dabei den Erfolg nicht aus den Augen verlieren", freut sich Thomas Elger, Vorsitzender des TV Jestetten, der das Turnier von Anfang an begleitet.

Ein derart hochklassig besetztes Turnier ist am Hochrhein einmalig. Zum ersten Mal präsentiert der VC Kanti das Turnier unter der Regie seines neuen Präsidenten Sandro Poles. Er hatte den langjährigen Vereinschef und Ehrenpräsidenten Heinz Looser abgelöst. Premiere in Jestetten feiern die Gäste aus Aachen und Erfurt. Der USC Münster war dagegen schon mit von der Partie.

Die Spiele: Samstag: VC Kanti – Schwarz-Weiß Erfurt (12 Uhr); Ladies in Black Aachen – USC Münster (14 Uhr); Ladies in Black Aachen – Schwarz-Weiß Erfurt (16 Uhr); VC Kanti – USC Münster (18 Uhr). – Sonntag: VC Kanti – Ladies in Black Aachen (12 Uhr); USC Münster – Schwarz-Weiß Erfurt (14 Uhr).