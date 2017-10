Fußball Spielabbruch nach schwerer Verletzung

Fußball-Kreisliga C-5: SV Hänner wartet eine Stunde auf Abtransport des verletzten Mitspielers und verzichtet dann auf Fortsetzung der Partie beim SV Todtmoos

Fußball-Kreisliga C-5: – Kein schönes und noch dazu ein vorzeitiges Ende nahm die Partie des SV Hänner am Samstagabend beim SV Todtmoos. Beim Stand von 3:1 für die Gastgeber verletzte sich ein Spieler des Gastes so schwer, dass ein Rettungswagen angefordert werden musste. Der SV Hänner schreibt dazu auf seiner Facebookseite: "Traurig und schockiert kommt unsere Herrenmannschaft vom Auswärtsspiel beim SV Todtmoos zurück. Nach 15 Minuten verletzte sich ein Mitspieler von uns so schwer, dass wir den Krankenwagen anfordern mussten. Insgesamt dauert es fast eine Stunde, bis unser Spieler schließlich vom Platz transportiert werden konnte. Auf Grund dieser Verletzung haben Mannschaft und Trainer gemeinsam entschieden, dass Spiel nicht zu Ende zu spielen. Das Sportliche tritt an diesem Samstag leider in den Hintergrund. Vielen Dank an den SV Todtmoos und Schiedsrichter Christian Helm für das Verständnis."