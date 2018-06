Fünfwöchige Tennispause ist am Wochenende vorbei. Erste Mannschaft der Männer des TC RW Tiengen legte einen tollen Start hin. Oberliga-Frauen des Vereins begannen mit einer Niederlage. Fünfjahresplan soll bald fruchten. Männer spielen am Sonntag beim TC Wiesloch, Frauen erwarten Titelfavorit TC Radolfzell

Tennis: – Irgendwie fängt diese Tennissaison quer durch alle Ligen zwei Mal an. So auch in der Oberliga. Die Männer des TC RW Tiengen starteten am ersten Maiwochenende mit einem 8:1-Erfolg gegen den TC Nicolai Konstanz in die Runde. Die Frauen unterlagen dagegen wie erwartet glatt mit 0:9 beim TC BW Donaueschingen. Dann war erst einmal ein Monat Pause. Und nun geht's am Sonntag – auch in den Ligen auf Bezirksebene – an die Fortsetzung der Mannschaftswettbewerbe.

Mit dem Abstieg dürften die Oberliga-Männer des TC RW Tiengen nichts zu tun haben. Trainer Christoph Back will aber die Messlatte nicht zu hoch setzen. "Saisonziel ist der Ligaverbleib. Und den wollen wir so schnell wie möglich sichern", sagt der 47-jährige Lehrer aus Tiengen. "Spätestens in zwei Wochen werden wir sehen, wohin es geht", sagt Back, der vor den beiden nächsten Gegnern des TC RW Tiengen Respekt hat.

Interview von SÜDKURIER-Sportredakteur Gerd Welte mit Trainer Christoph Back vom TC RW Tiengen:

Am Sonntag schlägt die Tiengener Mannschaft beim TC Wiesloch auf. Der Gegner sei stärker als ursprünglich erwartet, versichert Back und weiß auch die Gründe: "Vor allem vorn sind sie sehr gut besetzt." An Position eins spielt der Brite Evan Hoyt. Dahinter folgt auf der Meldeliste der Deutsche Tim Heger, der in der nationalen Rangliste in den Top 100 zu finden ist. Dahinter geht's weiter mit starken Ausländern – mit dem Tschechen Ondrej Kacmar und dem US-Amerikaner Trey Halbauer.

Eine Woche nach der Partie in Wiesloch gibt's schon den Höhepunkt. Am Sonntag, 17. Juni, erwarten die Tiengener den TC Grenzach. "Die Grenzacher haben eine sehr starke Mannschaft. Für mich sind sie die Titelfavoriten. Das wird ein hochintensives Derby mit qualitativ guten Spielen", freut sich Back mit seinen Spielern schon jetzt. Vorn haben die Grenzacher sehr starke Ausländer gemeldet. Dazu zählen der Schweizer Gonzalo Escobar, die Franzosen Albano Olivetti und Franck Pepe sowie der Argentinier Alejo Prado. Zum Auftakt beim 7:2-Erfolg gegen die TSG Lahr nahmen der Belgier Dimitar Grabul und der Schweizer Muhammed Fetov, der auch schon für den TC RW Tiengen spielte, die Ausländerpositionen ein.

Verstärkt hat sich der TC RW Tiengen mit einem Spanier: Ignaci Villacampa-Roses (30), der als Nuklearwissenschaftler in der Schweiz und Deutschland tätig ist, ist einer von vier Ausländern im Kader. Die anderen "Ausländer" sind die Schweizer Raphael Lustenberger, Oliver Mrose und Yanik Kälin. Nur zwei Ausländer dürfen in einem Match eingesetzt werden. Wer das sein wird, wird kurzfristig entschieden. Das Team vervollständigen die Tiengener Spieler der vergangenen Jahre. Das sind Leon Back, Simon Glöckner, Dominik König, Henri Ohl, Klaus-Daniel Umland und Marvin Kromer.

Nach dem unverhofften Aufstieg in der vergangenen Saison bleibt Tim de Heer, der Trainer der Oberliga-Frauen des TC RW Tiengen, bescheiden: "Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit U16- und U18-Spielerinnen. Sie müssen jetzt erst einmal Erfahrungen sammeln." Man habe, so de Heer, einen Fünfjahresplan. "Wir wollen die Talente aus unserem Verein, aus der näheren Region und aus der benachbarten Schweiz langsam für die Oberliga parat machen", sagt der Trainer.

Marta Paigina (Jg. 1999), die in der Tennisschule von Eric van Harpen den Schläger schwingt, ist neue Nummer Eins, wird aber nicht immer einsatzbereit sein. Eine feste Größe wird die Schweizerin Bojana Klincov sein. Dahinter wurden unter anderem Elena Kehrer, die Schweizerin Ladina Soler, Emily Grabner, die Griechin Vanessa Pappas, Mannschaftsführerin Carolin Sure, die Schweizerin Zoe Mrose, Nicola Wiedenmann, Vivien Albiez und Laura Thoma gemeldet. Besonders freut sich das Tiengener Team auf die drei Heimspiele im Juni. Am Sonntag kommt Titelfavorit TC Radolfzell, eine Woche später der TC Mengen und dann der TC BW Oberweier II.