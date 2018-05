Regiosport Hochrhein Special Olympics Hochrhein sind in Form

Quartett holt Spitzenplätze beim Radsporttag in Fluorn-Winzeln. Gerüstet für die Deutschen Meisterschaften im Mai in Kiel

Radsporttag in Fluorn-Winzeln: Die Radsportler des Fördervereins Special Olympics Hochrhein waren in ihren Disziplinen vorn dabei – sind also gerüstet für die Deutschen Meisterschaften der Special Olympics in Kiel vom 14. bis 18. Mai. David Pancke (links) aus Ühlingen-Birkendorf gewann sowohl über 1000 Meter als auch über 5000 Meter jeweils vor Special-Olympics-Sieger Matthias Dangl (Mindelheim). Dritter auf der Langstrecke wurde Christian Strittmatter (Zweiter von links) aus Mindelheim vor seinem jüngeren Bruder Marco. Auf der Kurzstrecke war Marco schneller und verpasste Silber hinter Dangl nur um zwei Hundertstel Sekunden. Erwin-John Manz (rechts) aus Waldshut holte sich mit dem Spezial-Dreirad über 250 Meter den zweiten Platz.Bild: Heidi Strittmatter