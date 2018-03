Regionalsport Hochrhein SpVgg. Wutöschingen gegen Tabellennachbarn

Fußball-Kreisliga A-Ost: Elf von Trainer Holger Kostenbader erwartet am Karsamstag den SV Rheintal und gastiert am Ostermontag bei der SG Mettingen/Krenkingen. Für den SV Albbruck zählt gegen den SV Berau nur ein Sieg

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Es bleibt spannend – im Titelrennen und Abstiegskampf. Obwohl Spitzenreiter FC RW Weilheim schon acht Zähler mehr hat als Verfolger VfB Waldshut. Die Rot-Weißen aus Weilheim treten auf dem bisher uneinnehmbaren heimischen Nägeleberg gegen den Tabellendritten SG Mettingen/Krenkingen an. Vielleicht gelingt dem starken Aufsteiger beim Tabellenführer eine Überraschung. Der VfB Waldshut dürfte gegen den SV 08 Laufenburg II kaum ins Straucheln geraten.

Zwei Spiele weniger als das Spitzenduo hat die Spvgg. Wutöschingen. Platz zwei könnte für die Wutachtäler durchaus noch zu einem Thema werden. Zwei Siege in zwei Nachholspielen eingerechnet, könnten sie bis auf vier Zähler an den VfB herankommen. Zunächst heißt es aber, am Samstag die schwere Aufgabe gegen den Tabellennachbarn SV Rheintal zu lösen. Die Rheintaler haben im Kampf um Platz zwei gleichfalls noch nicht aufgegeben. Dann folgt zwei Tage später die erste Nachholpartie bei der SG Mettingen/Krenkingen.

Wutöschingens Trainer Holger Kostenbader steht an der Linie seit Februar der frischgebackene C-Lizenz-Inhaber Patrick Hartmann zur Seite. Vielleicht bringt das noch einmal frische Impulse. Indes redet Kostenbader derzeit nicht von Platz zwei.

Eng wird’s im Tabellenkeller. Durch die vielen Spielausfälle vor und nach der Winterpause ist das Bild noch etwas schief. Einige Teams müssen dreimal, der FC Bergalingen sogar vier Mal nachsitzen. Für den SV Albbruck, der bereits 19 Partien gespielt hat, ist somit klar: Gegen den SV Berau muss heute ein Sieg her. „Gegen die direkten Konkurrenten müssen wir die Punkte einfach holen“, sagt Co-Trainer Jürgen Rotzinger, der zuletzt beim 1:2 bei der SG Mettingen/Krenkingen den urlaubenden Markus Jehle als Cheftrainer vertrat. Dabei hat er viel Respekt vor der robusten Gangart der Berauer: „Wir müssen dagegen halten. Körpereinsatz ist gefragt. Verlieren geht nicht.“ Jehle und Rotzinger können am Karsamstag aus dem Vollen schöpfen. Offen war noch, ob Rolf Zeyda und Frank Bächle rechtzeitig wieder fit sind. Auch der SV Berau muss punkten.

"Platz drei ist unser Ziel!"

Für Holger Kostenbader (45) ist es die dritte Saison als Trainer der Spvgg. Wutöschingen. 2016 schaffte er den Aufstieg in die Bezirksliga, stieg allerdings nach einer Saison wieder ab.

Holger, wie seid Ihr aus der Winterpause gekommen?

Wir sind im Fahrplan. Ein Punkt beim FC Bad Säckingen und ein Sieg beim FC Bergalingen. Damit können wir zufrieden sein. In Bergalingen muss man erst einmal gewinnen. Auf dem Kunstrasen in Bad Säckingen haben wir technisch etwas aufgeholt.

Das Osterwochenende kann entscheidend werden, Platz zwei könnte in Reichweite rücken. Wie sehen Sie das?

Objektiv ist unser Ziel Platz drei. Wir haben nicht die Möglichkeiten eines FC RW Weilheim oder VfB Waldshut, die einen großen Kader und mit ihren Kunstrasen viel bessere Trainingsbedingungen haben. Ich denke, Platz zwei anzustreben, wäre im Moment vermessen. Bei uns geht es darum, Spaß zu haben.

Wie sind die Aussichten gegen den SV Rheintal und bei der SG Mettingen/Krenkingen?

Wir wollen natürlich beide Spiele gewinnen. Aber es sind Fifty-Fifty-Spiele – auf Augenhöhe. Das sieht man an der Tabelle.

Wie ist Ihre Elf drauf?

Sehr gut. In der Winterpause waren wir im Trainingslager in Steinbach. Das hat auch für die Kameradschaft einiges gebracht. Wir sind parat. Platz drei – da wollen wir hin.

Fragen: Michael Neubert

Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Karsamstag, 16 Uhr:

Spvgg. Wutöschingen – SV Rheintal (Vorrunde: 4:2). – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Tipp: 3:1.

FC Bad Säckingen – FC Bergalingen (0:0). – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – Tipp: 3:0.

SV Albbruck – SV Berau (1:3). – SR: Mario Janutsch (Zell). – Tipp: 2:1.

SV Nöggenschwiel – FC Weizen (1:4). – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Tipp: 1:1.

17 Uhr:

FC RW Weilheim – SG Mettingen/Krenkingen (3:1). – SR: Otto Schönle (Bonndorf). – Tipp: 4:2.

18 Uhr:

SV BW Murg – FC Grießen (4:2). – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – Tipp: 4:0.

18.30 Uhr:

VfB Waldshut – SV 08 Laufenburg II (5:2). – SR: Stefan Schmidt (Hürrlingen). – Tipp: 4:1.

Ostermontag, 14.30 Uhr:

SV BW Murg – SV 08 Laufenburg II (Vorsaison: 2:1/3:0). – SR: Jürgen Vogelbacher (Horheim). – Tipp: 1:1.

15 Uhr:

SG Mettingen/Krenkingen – Spvgg. Wutöschingen (-/-). – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Tipp: 1:1.

FC Bad Säckingen – FC Grießen (Vorrunde: 1:1). – SR: Zan Ganvranovic (Lörrach). – Tipp: 3:1.

FC Bergalingen – FC Weizen (1:3). – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Tipp: 1:2.

Das Spiel vom Donnerstag:

SC Lauchringen – FC Hochrhein 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (21.) Wehrle; 0:2 (90.) Brehme. – SR: Stefan Wagner (Weilheim). – Z.: 80.