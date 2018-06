Regiosport Hochrhein SpVgg. Brennet-Öflingen II holt sich den Meistertitel

Fußball-Kreisliga C-3: Aufsteiger beendet Saison mit lupenreiner Heimbilanz und einem 14:0 gegen den FV Degerfelden II

Meistertitel mit Kantersieg: Zehn Heimspiele und zehn Heimsiege holte die SpVgg. Brennet-Öflingen II in der abgelaufenen Saison in der Kreisliga C-3 und sicherte sich dank dieser Bilanz den Meistertitel mit insgesamt 45 Punkten und 76:24 Toren. Den höchsten Saisonsieg fuhr das Team im entscheidenden letzten Spiel gegen Schlusslicht FV Degerfelden II ein. Mit 14:0 wurde der Gast vom Platz gefegt. Die Treffer erzielten Pascal Degelmann (3), Torschützenkönig Tom Rollbühler (3), Frederic Klinkhammer (2), Lucas Bergmann (2), Felix Schmidt, Frederico Miniera, Marc Schäuble und Torhüter Thilo Degelmann per Strafstoß. Das erfolgreiche Team bilden (hinten, von links) Frederico Miniera, Kevin Thomann, Mario Rotzler, Felix Schmidt, Florian Spengler, Simon Urich, Patrick Böhler, Frederic Klinkhammer, Simon Schäuble, Torwarttrainer Egon Schäuble, (Mitte, von links) Mike Leber, Lucas Bergmann, Simon Jüngst, Vincenzo Sciangola, Tom Rollbühler, Alessio Vella, Pascal Degelmann, Philipp Leitner, Marc Schäuble, Trainer Jens Kittel sowie (vorne, von links) Thilo Degelmann, Fabian Goncalves, Fabio Rodriguez. Bild: Matthias Scheibengruber