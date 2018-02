Regionalsport Hochrhein Ski-Nachwuchs zeigt sein Können

Ski, alpin: Kids Cross am Zeller Hang am Feldberg. Zahlreiche Top-Ten-Platzierungen für die Nachwuchsracer der Regio Süd. Spitzenplätze für SC Öflingen, SC Wehr und SZ Rheinfelden

Ski, alpin: (si) Race Cross und Slalom Cross standen auf dem Programm der elf- und zwölfjährigen Nachwuchsracer beim landesweiten Kids-Cross-Cup auf dem Zeller Hang am Feldberg. Der erste Wettbewerb dieser Cup-Wertung, der in diesem Winter im Schwarzwald stattfand, wurde professionell vom SC Donaueschingen ausgerichtet.

Mehr als 130 Teilnehmer stürzten sich in die abwechslungsreich gesetzten Kurse und mussten ihr ganzes skifahrerisches Können einsetzen, um erfolgreich zu sein. Aufs Siegerpodest schafften es Lena Jehle (SC Wehr) und Nick Glatthar (SC Öflingen) im Slalom Cross, wo sie beide auf Platz zwei fuhren. Im Race Cross Riesenslalom wurde Lena Jehle Elfte. Nick Glatthar fuhr auf Rang 15. Elisa Thißen (SZ Bernau), die wie auch ihre Regio-Kollegen aus dem Jahrgang 2007 kommt, kam an beiden Renntagen in die Top Ten und wurde Siebte und Sechste im Jahrgangsklassement. Samuel Laule (SC Wehr) erreichte hier die Ränge fünf und sechs.

Bei den ein Jahr älteren Buben schaffte Tim Thißen (SZ Bernau) mit den Plätzen fünf und sieben ebenfalls zwei Mal den Sprung in die Top Ten. Der Rheinfelder Tobias Höcht wurde Siebter im Race Cross und Zwölfter im Slalom Cross. Rennsieger im Race Cross wurden Lia Fritschi (SC Baar/Jg. 2007) und Laila Illig (WSV Isny/ 2006) sowie Paul Seeger (SLZ Leutkirch/2007) und Leo Scherer (ST Freiburg/2006).

Im Slalom Cross siegten Franka Panduritsch (TUS Gutach/2007) und wiederum Laila Illig. Auch Paul Seeger fuhr zum zweiten Sieg, David Sachsenmaier (SV Schwäbisch Gmünd) war Sieger im Jahrgang 2006.