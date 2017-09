Leichtathletik Silber für StG Dinkelberg

Leichtathletik-Bezirk Oberrhein startet mit zwölf Mannschaften bei den Badischen Mannschaftsmeisterschaften der U16, U14 und U12 in Langensteinbach bei Karlsruhe

Leichtathletik: (de) Mit zwölf Mannschaften war der Bezirk Oberrhein bei den Badischen Mannschaftsmeisterschaften der U16, U14 und U12 in Langensteinbach bei Karlsruhe vertreten. Badischer Vizemeister in der U16/3 wurde die StG Dinkelberg (TV Wehr/TuS Höllstein/TV Schwörstadt) bei der männlichen Jugend. Die WJ U16/3 des TV Wehr sowie die WJ U14/3 des TV Bad Säckingen durften wegen eines Regelverstoßes bei den Vorkämpfen nicht starten. Stark die 4x100-Meter-Staffel der StG Dinkelberg in der U16 mit 48,40 sec sowie die 800-Meter-Zeit von David Bendig vom TV Wehr in 2:20,31 Minuten.

Platzierungen der Oberrhein-Vereine: MK U12/1: 4. LG Hohenfels. – MK U12/2: 4. TV Rheinfelden. – MJ U14/2: 5. StG Hochrhein, 7. StG Dinkelberg, 8. LG Hohenfels. – MJ U14/3: 8. TV Grenzach. – MJU16/3: 2. StG Dinkelberg. – WK U12/1: 6. TV Wehr. – WK U12/2: 3. TV Grenzach. – WJ U14/2: 6. LG Hohenfels. – WJ U14/3: 4. TuS Höllstein. – WJ U16/2: 5. StG Hochrhein.