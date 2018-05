Regionalsport Hochrhein Silber für Hardy Flum von der LG Hohenfels

Weilheimer Läufer wird bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Pliezhausen über 10.000 Meter Zweiter

Leichtathletik: – Der Weilheimer Hardy Flum von der LG Hohenfels wurde bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Pliezhausen Vizemeister der M 50 über 10.000 Meter auf der Bahn. Von Beginn an bildeten die favorisierten Reiner Zender (LC Rehlingen), Marcus Imbsweiler (TSG Heidelberg) und Titelverteidiger Hardy Flum eine dreiköpfige Spitzengruppe. Bei 7500 Meter verschärfte Zender das Tempo, so dass Flum und Imbsweiler abreißen lassen mussten. Beide zollten der Hitze Tribut. Hinter Zender, der in 34:46,17 Minuten als Sieger einlief, sicherte sich Hardy Flum in 35:06,70 Minuten Silber vor Imbsweiler.