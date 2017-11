Regionalsport Hochrhein Sieg für TuS Adelhausen

Ringen, 1. Bundesliga Südwest: 14:6-Erfolg gegen den VfL Neckargertach. Gäste müssen zwei kurzfristige Ausfälle verkraften

(ror) Der TuS Adelhausen hält Anschluss an die Tabellenspitze. Die Staffel vom Dinkelberg gewann sieben von zehn Kämpfen gegen den VfL Neckargartach. Dabei kamen dem Team von Florian Philipp, der wegen Reklamierens der Kampfrichterentscheidungen die Ampelkarte sah, zwei kurzfristige Ausfälle der Gäste entgegen. Die WM-Medaillengewinner Pascal Eisele und Frank Stäbler mussten beide krankheitsbedingt kurzfristig passen. Nick Scherer (57 G) gelang nach 2:12-Rückstand eine tolle Aufholjagd in Runde zwei, die er mit 16:12 abschloss und die ersten beiden Zähler für den TuS einfuhr. Nick Matuhin (130 F) besiegte den Ex-Adelhauser Stefan Kehrer mit 5:4. Zoheir El Quarragqe (61 F, 2:8), Arian Güney (98 G, 1:10) und Michael Kaufmehl (86 F, 0:2) unterlagen zwar nach Punkten, gaben aber nur wenige Zähler in der Teamwertung ab. Punktegarant Ivo Angelov (66 G) sorgte mit einem 18:1-Überlegenheitssieg für die einzige Vier des Abends und den 7:5-Halbzeitstand. Punktsiege von Stephan Brunner (71 F, 3:1), Bozo Starcevic (80 G, 14:6), Sascha Keller (75 G, 2:2) und Reinier Perez (75 F, 6:1) ergaben den verdienten 14:6-Endstand für die Gastgeber, die nun nur noch einen Zähler hinter den Heilbronnern auf Rang drei liegen.