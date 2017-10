Eishockey Sextett verstärkt den EHC Herrischried

Eishockey-Club muss zur neuen Saison immerhin acht Abgänge kompensieren. Ligastart ist am Samstag, 21. Oktober, beim EHC Rheinfelden/Schweiz

Eishockey: – Der EHC Herrischried geht gut gerüstet in seine neunte Saison in der Schweiz. Das Team wird durch sechs Neuzugänge bereichert, so dass zumindest eine Wiederholung des vierten Platzes im möglichen Bereich liegt. Allerdings haben sieben Spieler den Verein verlassen. Nur bedingt fehlt künftig Malte Hoffmann, der sich den Junioren Elite B des EHC Basel anschließt. Dank einer B-Lizenz hat er Spielrecht für den EHC Herrischried.

Ligastart ist am Samstag, 21. Oktober, 20.15 Uhr, beim EHC Rheinfelden/Schweiz. Das erste Heimspiel im Hotzenwald wird eine Woche später, am Sonntag, 29. Oktober, 18.30 Uhr, gegen den HC Fischbach-Göslikon angepfiffen. Unser Mitarbeiter Niklas Steinert stellt die neuen Spieler vor, die die weiterhin von Spielertrainer Adrian Strahm betreuten White Stags in der neuen Runde verstärken werden.

Anton Schubmann: – Der 38-jährige Russe ist ein absoluter Allrounder, der am liebsten in der Verteidigung agiert. Schubmann spielte zuletzt beim Hawaiian Hockey Team in der Basel Hockey League. Mit 15 Jahren siedelte Anton Schubmann mit seiner Familie aus Sibirien, wo er bei HK SIbir Nowosibirsk spielte, in den Schwarzwald. Vor seinem Wechsel spielte er beim EHC Freiburg II und den Eagles Freiburg. Erste kontakte mit den White-Stags hatte der in Lörrach wohnende Routinier im April, als er am White-Stags Pokal das heimische Team als Gastspieler unterstützte.

Philipp Lippold: – Der 25-jährige Verteidiger begann 2001 in der Jugend des EHC Herrischried. Bald spielte er parallel im Nachwuchs des EHC Rheinfelden, bis er komplett zu den Fricktalern wechselte und dort bis 2014 spielte. Aus beruflichen Gründen legte er eine Pause aus, ehe er zum Jahresbeginn das Training wieder aufnahm und künftig mit der 3 auf dem Rücken den EHC Herrischried verstärken wird.

EnverPresheva: – Der 23-jährige Tscheche spielte zuletzt in den USA und Kanada in Nachwuchsligen. Sein Handwerkszeug lernte er bis 2013 im Nachwuchs von Sparta Prag. Anschließend wagte er den Sprung zu den Parry Sound Islanders in der Greater Metro Junior Hockey League (GMHL) in Kanada. Dort bestritt er 87 Spiele in zwei Jahren, erzielte 55 Tore und bereitete 101 Tore vor. Ein echtes Juwel also für die „White Stags“ mit der Rückennummer 90. Presheva ist nicht nur sehr torgefährlich, sondern hat auch das Auge für den letzten Pass. Zuletzt spielte er bei den St. Clair Shores Fighting Saints Michigan in der Federal Hockey League (FHL) und im vergangenen halben Jahr beim HC Klatovy (3. Tschechische Liga).

Marco Adler: – Der 20-jährige Schweizer wird hinter Daniel Mendelin als zweiter Torwart mit der 33 auf dem Rücken zur Verfügung stehen. Adler, der in Etzgen lebt, wurde auf dieser Position zwischen 2008 bis 2014 beim EHC Basel gut ausgebildet. Sein Heimatverein ist der EHC Rheinfelden. Nach einer Leistenoperation pausierte er zwei Jahre und fiebert nun einem Comeback auf dem Hotzenwald entgegen.

Lukas Küng: – Nach 19 Jahren beim EHC Rheinfelden wechselt der 27-jährige Stürmer nach langem Werben der Hausherren auf den Hotzenwald. Der Möhliner trifft ehemalige Mitspieler wie wie Marco Unger und Philipp Lippold, mit denen er 2015 den Rheinfelder Aufstieg in die 3. Liga feierte. Küng, der die 96 trägt, stand schon lang auf der Wunschliste der „White Stags“.

Alain Willemin: – In dem 34-jährigen Schweizer haben die „White Stags“ einen torgefährlichen Offensivverteidiger vom EHC Laufen (2. Liga) verpflichtet. Willemin soll mit der 82 sowohl hinten und vorn für Action sorgen. In Laufen wirbelte er 15 Jahre auf dem Eis und war stets Leistungsträger. Als Verteidiger erzielte er in der vergangenen Saison in 22 Spielen elf Tore und notierte zudem zwölf Assists. Angefangen hat Willemin als Vierjähriger beim HC Ajoie. Weitere Stationen waren der EHC Basel, der HC Moutier und der EHC Sissach.

Neben den Abgängen stehen Adrian Strahm zwei Spieler vorerst nicht zur Verfügung. Jonas Schäuble fällt mit einer Knieverletzung nach einer Operation wohl sechs Wochen aus. Er befindet sich im Aufbautraining. Für Danilo Mastrocola dürfte die Saison wegen einer schweren Schulterverletzung vermutlich komplett gelaufen sein.

Abgänge zur Saison 2017/18:

Acht Spieler haben den EHC Herrischried verlassen oder hören aus beruflichen oder privaten Gründen mit Eishockey auf. Es sind dies: Norman Niedersetz, Tomas Krejci, Tommy Gerber, Tom Ilgner (hören auf), Malte Hoffmann (EHC Basel, Junioren. Hoffmann kann mit B-Lizenz sporadisch eingesetzt werden), Willi Zimber (Vikings Freiburg), Damiano Bumann (pausiert), Marco Wernli (Red Lions Reinach). (nis)

Termine in der Saison 2017/18

So., 8. Okt., 17.30 Uhr: EHC Bellmund – EHC Herrischried (Testspiel in Biel)

So., 15. Okt., 16 Uhr: EHC Herrischried – EHC Bellmund (Test)

Sa., 21. Okt., 20.15 Uhr: EHC Rheinfelden – EHC Herrischried

Fr., 27. Okt., 20.15 EHC Schwarzenburg II – EHC Herrischried (Pokal)

So., 29. Okt., 18.30 Uhr: EHC Herrischried – HC Fischbach-Göslikon

Sa., 4. Nov., 17.15 Uhr: SC Reinach – EHC Herrischried

So., 12. Nov., 18.30 Uhr: EHC Herrischried – EHC Binningen

So., 19. Nov., 18.30 Uhr: EHC Herrischried – Argovia Stars

So., 26. Nov., 18.30 Uhr: EHC Herrischried – HC Wohlen Freiamt

Sa., 2. Dez., 20.15 Uhr: EHC Lausen – EHC Herrischried

So., 10. Dez., 18.30 Uhr: EHC Herrischried – EHC Rheinfelden

So., 17. Dez., 20 Uhr: HCFischb.-Göslikon – EHC Herrischried

Do., 28. Dez., 18.30 Uhr: EHC Herrischried – HC Vogelsang (Testspiel)

Sa., 6. Jan., 18.30 Uhr: EHC Herrischried – SC Reinach

Sa., 13. Jan., 19.45 Uhr: EHCBinningen – EHC Herrischried

Sa., 20. Jan., 17 Uhr: Argovia Stars – EHC Herrischried (in Tägerhard)

Sa., 27. Jan., 20 Uhr: HCWohlen Freiamt – EHC Herrischried

So., 4. Feb., 18.30 Uhr: EHC Herrischried – EHC Lausen