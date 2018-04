Regionalsport Hochrhein Sechserpack für FSV Rheinfelden

Fußball-Landesliga: 1:6-Niederlage gegen die SF Elzach-Yach. Quintero-Brüder werden schmerzlich vermisst

Fußball-Landesliga: FSV Rheinfelden – SF Elzach-Yach 1:6 (0:3)

Tore: 0:1 (9.) Geng; 0:2 (20.) Schwer; 0:3 (36.) M. Dick; 0:4 (66.) Lanzilotti; 1:4 (85.) De Franco; 1:5 (87.) Volk; 1:6 (89.) M. Dick. – SR: Christoph Baumert (Achern). – Z.: 90. – Bes.: GR für Beltrani (FSV/90.).

Marcelo Bravo Soares konnte einem fast leid tun. Völlig ohne Spielpraxis – vor vier Jahren war er mal bei den A-Junioren im Einsatz gewesen – hatte er sich geopfert und sich mal wieder das Torwart-Dress übergestreift.

Der Grund: Sowohl Stammtorwart Dany Quintero, der zuletzt Rot gesehen hatte, als auch dessen Bruder Denis, der beruflich unabkömmlich ist, hatten für die Partie gegen die SF Elzach-Yach und auch für die nächsten beiden Spiele absagen müssen.

Bei seiner "Premiere" in der Landesliga kassierte Marcelo Bravo Soares gleich ein Sechserpack. Mit einer 1:6-Schlappe marschierten die Spieler des FSV Rheinfelden vom Platz.

"Ich will nicht die ganze Schuld auf unseren Torwart schieben", nahm FSV-Trainer Marc Jilg den Ersatz-Keeper in Schutz. Natürlich sah er bei einigen Gegentoren nicht bestens aus. "Da war er noch etwas überfordert", so Jilg, der sich eher darüber ärgerte, dass sich seine Mannschaft nicht einmal selbst belohnt. Jilg: "Die Einstellung stimmt bei uns." Aber eben: Das reicht nicht – zumindest gegen die SF Elzach-Yach.

Schon nach neun Minuten lagen die Gastgeber hinten. Mit der Schulter hatte Fabian Geng bei einem Freistoß von Manuel Dick dem Ball eine andere Richtung gegeben. Nach einer Ecke von David Schill war Gabriel Schwer zur Stelle und erhöhte auf 2:0 (20.). Von der Strafraumkante zog Manuel Dick ab und stellte den 3:0-Pausenstand für die spielerisch starken Gäste her.

Nach insgesamt drei Wechsel zum Wiederanpfiff wurden die Gastgeber zunächst etwas forscher. Nach etwas mehr als einer Stunde klärte Soares zunächst gegen Lanzilotti und Wisser. Auf der Gegenseite verfehlte Vincent Kittel nach einer Flanke von Marco Beltrani das Tor nur knapp. Lanzilotti schraubte kurz danach das Ergebnis auf 4:0, ehe dem eingewechselten Massimo De Franco der Ehrentreffer für die Gastgeber gelang. Volk war allerdings nochmals für die Gäste erfolgreich, und Dick machte mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll. Argerlich für den FSV Rheinfelden, dass Beltrani in der Schlussminute noch Gelb-Rot kassierte.

FSV Rheinfelden: Bravo Soares – Kleiner, Murawski, Cibukciu – Schreiner, Beltrani, Baumgartner (46. Eschbach), Weis, Salli (46. De Franco) – Kittel (71. Contorno), Cam (46. Polat).

"Wir wollen keinen Einspruch einlegen"

Seit zwei Jahren ist Patrick Da Rugna (27) aus Nollingen Vorsitzender des FSV Rheinfelden. Eine Woche nach der skandalträchtigen Partie mit der 1:2-Niederlage beim SV RW Ballrechten-Dottingen mit zwei Platzverweisen steht das Strafmaß für die Rot-Sünder fest.

Patrick, zwei Mal Rot gegen Spieler des FSV Rheinfelden. Wie lange fallen die beiden aus?

Unser Torwart Dany Quintero wurde für insgesamt drei Spiele gesperrt und hat eine Geldstrafe erhalten. Sascha Strazzeri fehlt uns zwei Spiele.

Und der SV RW Ballrechten-Dottingen?

Das weiß ich nicht.

Legen Sie denn Einspruch gegen diese Sporturteile ein?

Nein. Das bringt nichts. Die Sache ist für uns abgehakt. Wir akzeptieren die Entscheidung des Sportrichters und konzentrieren uns auf die sportlichen Dinge. Wir stecken mitten im Abstiegskampf. Das ist das Problem, das wir lösen müssen.

Sie waren heute auf der Ersatzbank. Warum das denn?

Ich war praktisch der Ersatztorwart.

Sicher auch das nächste Mal, weil die Quintero-Brüder ja noch zwei Mal nicht einsatzbereit sind. Würden Sie denn im Tor aushelfen?

Nur wenn der Trainer das unbedingt will. Aber mir fehlt da doch ein bisschen das Training.

Fragen: Gerd Welte