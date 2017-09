Fußball-Landesliga Schwierige Aufgabe für FC Tiengen 08

Landesliga-Aufsteiger spielt am Sonntag um 15 Uhr gegen den SC Wyhl wahrscheinlich ohne den verletzten Tomas Masek. FSV Rheinfelden bei den SF Elzach-Yach ohne Fabian Schreiner

Fußball-Landesliga: (gew) So richtig verarbeitet hat Georg Isele vom FC Tiengen 08 (10.) die 1:2-Niederlage von zuletzt beim FSV RW Stegen noch nicht. "Ich habe noch immer etwas Bauchweh, wenn ich daran denke. Es ist ärgerlich, dass wir so oft mit einer Rumpfelf antreten müssen. Mit einem annähernd vollen Kader wäre so viel für uns möglich gewesen", weiß der Trainer.

Deswegen sei sein Team auch am Sonntag bei der Partie im heimischen Langensteinstadion gegen den SC Wyhl in Zugzwang. "Wenn wir gegen den Tabellenzweiten verlieren, rutschen wir nach hinten ab", so Isele, der aber hofft, dass die Scharte der "unnötigen Niederlage" in Stegen ausgewetzt werden kann. "Das ist eine schwere Hürde. Wir treffen auf eine sehr kompakte Elf", warnt er.

Sorgen bereitet Isele sein geschrumpfter Kader. Zwar sieht es besser als vor einer Woche aus, aber dennoch fehlen ihm einige Akteure. Sehr fraglich ist, ob Tomas Masek wegen seiner Knieverletzung mitspielen kann. Einige Wochen wird Erdal Kizilay nicht mehr zur Verfügung stehen (Achillesferse). Auch Tim Rüdiger fällt aus (Bänder). Bruno Di Palma ist ebenso noch nicht fit (Kreuzbänderanriss). Marco Stasiek fehlt berufsbedingt, steht ohnehin nur noch in Notfällen bereit.

Zum Glück kommt Denis Michel am Sonntagmorgen rechtzeitig vom Urlaub nach Hause. "Wir werden eine Mannschaft zusammen bekommen, die motiviert ist", verspricht Isele trotz der vielen Ausfälle.

Der FSV Rheinfelden (5.) überraschte vor einer Woche mit dem hohen 6:0-Erfolg gegen den SV RW Ballrechten-Dottingen. Spielertrainer Anton Weis ist selbst überrascht: "Ich hätte natütlich nicht gedacht, dass wir nach sechs Spieltagen Fünfter. Aber alle Mannschaften sind nach oben und unten noch eng zusammen", warnt FSV-Spielertrainer Anton Weis vor Überheblichkeit. Am Sonntag bei den SF Elzach-Yach (3.) werde es sehr schwer. "Gegen diesen Gegner haben wir noch nie gewonnen", sagt Weis, für den die Gastgeber vom Sonntag zu den Titelfavoriten zählen. "Wir haben aber keine Angst und wollen dennoch gewinnen", verspricht der Spielertrainer der Rheinfelder, der auf einen fast kompletten Kader bauen kann. Nur Urlauber Fabian Schreiner wird fehlen. "Alle anderen sind fit", freut sich Weis.