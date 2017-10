Judo Schwerer Stand für Hochrhein-Talente beim JC Tiengen

Nur ein Titelgewinn für den Judo-Nachwuchs bei den Landesmeisterschaften der Altersklasse U15 in der Tiengener Sporthalle

Judo: (gew) Mit einem Titel mussten sich die Nachwuchs-Judoka vom Hochrhein in der Altersklasse U15 bei den Badischen Einzelmeisterschaften begnügen, die der JC Tiengen in der heimischen Sporthalle ausrichtete. Siegreich in seiner Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm blieb Tobias Haselwander (JS Haltingen), der sich in seinem Finalkampf gegen Grigori Teuffen (TV Neuenburg) durchsetzte. Mit Gold oder Silber kehrten außer den Haltingern der JC Grenzach-Wyhlen, der JC Efringen-Kirchen, der TSV RW Lörrach und der TuS Bonndorf zurück. Vom Ausrichter JC Tiengen, dem JZ Wutöschingen, dem JC Albbruck und dem JCK Bad Säckingen hatten sich keine Talente für die Landesmeisterschaft qualifiziert.

Bei den Mädchen gewann Severina Bühler (JS Haltingen) Silber in der Klasse bis 40 kg. Für den JC Grenzach-Wyhlen holte Céline Tannenberger (- 44 kg) Bronze. Zu Silber reichte es für Annabel Sigmund (JC Efringen-Kirchen/-48 kg). Zwei weitere Talente des Rebland-Vereins kamen in der Klasse bis 57 kg zu Medaillenehren. Lena Riegert gewann Silber, Paula Heinrich Bronze. Auch erst im Finale gestoppt wurde Mara Schierhuber (JS Haltingen/- 63 kg). Vereinskollegin Xenia Braun holte Bronze.

Bei den Jungen gab es neben dem Titelgewinn des Haltingers Tobias Haselwander (- 34 kg) noch Bronze für Dennis Schledowez (TSV RW Lörrach). Ebenfalls zu Bronze reichte es für Fynn Wäckerle (JC Grenzach-Wyhlen/- 37 kg). Noch besser machte es sein Zwillingsbruder Jan Wäckerle, der in der Klasse bis 40 kg sogar Zweiter wurde. Auf Platz drei landete Linus Hollnagel (JC Efringen-Kirchen/- 43 kg). Ebenfalls Dritte wurden Marvin Hammann (TSV RW Lörrach/- 46 kg), Niklas Tootle (JS Haltingen/- 50 kg), Nikolas Derforth (TSV RW Lörrach) und Meo Schwabe (JC Grenzach-Wyhlen/beide – 55 kg). Erst im Finalkampf musste sich Daniel Berschauer (JS Haltingen/- 60 kg) geschlagen geben. Bei den schwereren Jungs der Klasse über 66 kg gewann Maximus Stoffel (TSV RW Lörrach) Silber. Bronze holte Mike Schäfer vom TuS Bonndorf.