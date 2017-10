Fußball-Bezirksliga, Schwarzwakld Schwere Aufgabe für TuS Bonndorf

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Elf von Trainer Nils Boll will den starken SV Geisingen ärgern

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: (neu) Nach drei Siegen in Folge musste der TuS Bonndorf (7.) gegen den SV TuS Immendingen wieder einmal eine Niederlage einstecken. Gehapert hat es dabei vor allem an der Chancenauswertung. Ein Heimsieg hätte den Bonndorfern gut getan im Hinblick auf die kommende schwere Aufgabe gegen den Tabellenvierten SV Geisingen. Allerdings zeigte sich in den bisherigen Spielen, dass sich der TuS Bonndorf gegen die starken Gegner steigern kann und jederzeit in der Lage ist, die Spitzenteams der Liga zu ärgern.

Der SV Geisingen scheint jedoch nicht gerade ein Lieblingsgegner der Bonndorfer zu sein. In der vergangenen Runde gab’s im heimischen Waldstadion ein 1:1, im Rückspiel sogar eine 0:1-Niederlage. Die Geisinger sind außerdem gut drauf, treten mit der Empfehlung von vier Siegen und einem Remis aus den vergangenen fünf Spielen an. Auswärts scheint sich der TuS Bonndorf dagegen wohler zu fühlen. 13 der 19 Punkte holte sich die Elf von Trainer Nils Boll in der Fremde.