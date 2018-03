Regiosport Hochrhein Sascha Stauch: Es reizt mich, neue Fußball-Trends zu erkennen

Seit August 2017 arbeitet Sascha Stauch (43) als Verantwortlicher für Spielanalyse und Spielentwicklung beim Schweizer Fußballverband (SFV). Wir trafen ihn zum Interview für das neue Fußballmagazin, das Sie gratis bei den SÜDKURIER-Geschäftsstellen und nahezu allen Fußballclubs der Region erhalten

Sascha, was machen Sie am 3. Juli?

Da sitze ich vermutlich im Stadion von St. Petersburg und spüre zwei Herzen in meiner Brust schlagen!

Dass Deutschland an diesem Tag das WM-Achtelfinale gegen die Schweiz spielen wird, ist eine realistische Vorhersage. Wem drücken Sie mehr die Daumen?

Das ist gar nicht einfach für einen Deutschen, der beim Schweizer Fußballverband angestellt ist. Sagen wir mal so – Favorit sind durchaus die Deutschen.

Aber?

Aber die Schweiz darf nicht unterschätzt werden und hat vor, beim WM-Turnier in Russland vielleicht Geschichte zu schreiben. Es würde mich nicht überraschen, wenn...

Wenn was?

Wenn an diesem Abend in St. Petersburg eine Neuauflage des WM-Halbfinals von 2014 zwischen Brasilien und Deutschland stattfindet und ich schon am Abend zuvor in Samara Grund zum Jubel hätte, weil dort die Schweiz als Gruppensieger antritt.

Damit sind wir bei Ihrem Job. Sie werden im Sommer als SFV-Vertreter in Russland sein. Was sind Ihre Aufgaben?

Ich bin nicht als Teil der Nationalmannschaft dort, sondern als Spielbeobachter des Verbands. Die A-Nationalmannschaft hat in Vincent Cavin einen eigenen Analysten. Also schaue ich in der Vorrunde nicht die Schweizer Spiele an, sondern ich befasse mich mit Nationen, die aus meiner Sicht im Weltfußball die Akzente setzen.

Mit welchen Ziel?

Als Analyst und -beobachter möchte ich für den Schweizer Fußball die Trends und Standards im Weltfußball erkennen. Diese Beobachtungen sind Grundlage der künftigen Aus- und Weiterbildung von Trainern und Spielern. Die WM-Spiele sind quasi Mittel zum Zweck, die Zukunft zu gestalten.

Sind sind seit August beim Schweizer Verband. Haben Sie sich gut eingelebt?

Im Büro bin ich zwei, drei Tage pro Woche. Ansonsten bin ich viel unterwegs, spreche mit den Trainern und schaue mir Spiele an.

Ihr Aufgabengebiet umfasst also in erster Linie nicht die A-Nati?

Nein, gar nicht. Operativ bin ich für unsere U21-Nationalelf tätig, arbeite eng mit Trainer Heinz Moser und dem gesamten technischen Staff zusammen. Letztlich habe ich aber auch die Entwicklung im gesamten Verband im Blick. Also auch die weiteren U-Nationalteams und die Frauen.

Sie waren schon bei der Frauenfußball-EM 2017 in Holland dabei.

Richtig, das war quasi mein Einstieg im Sommer. Leider sind wir äußerst knapp ausgeschieden.

Welche Aufgabe hatten Sie dort?

Ich habe für Trainerin Martina Voss-Tecklenburg den letzten Gruppengegner Frankreich beobachtet und analysiert. Wir hatten einen der WM-Favoriten am Rande einer Niederlage und kassierten in der Schlussphase durch einen individuellen Fehler den 1:1-Ausgleich, der das Aus bedeutete.

Wie geht Ihre Zusammenarbeit mit Martina Voss-Tecklenburg weiter?

Wir haben bereits die WM 2019 in Frankreich im Visier, für die es sich zu qualifizieren gilt. Derzeit führt unser Team mit vier Siegen.

Spielanalyst klingt erst einmal sehr trocken. Was macht die Aufgabe für einen Vollblutfußballer so spannend?

Es ist in der Tat eine spannende, weil neue Aufgabe. Es kommen moderne Technologien zum Einsatz. Wir arbeiten mit allen möglichen Daten, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ich habe hier in der Schweiz die Chance, Einfluss auf die fußballerische Entwicklung zu nehmen. Wir können neue Wege und Ideen in unsere Ausbildung einfließen lassen.

Aber grau ist alle Theorie?

Schon richtig. Wenn man sich die Statistik des WM-Halbfinales 2014 anschaut, bekommt man nach 90 Minuten relativ ausgeglichene Zahlen. Trotzdem endete die Partie mit 7:1 für Deutschland.

Heißt also für den Analysten?

Dass du den Fußball nicht auf Zahlen und Daten beschränken kannst. Deshalb ist der visuelle Eindruck sehr wichtig. Man muss den Schritt weiter denken, richtige Schlüsse aus den Eindrücken ziehen. Es passiert viel Unplanbares bei einem Fußballspiel. Wenn du einen Gegner richtig analysierst, dann hast du auch den Plan B in der Tasche.

Analyse und Beobachtung wird also immer wichtiger?

Natürlich – nicht umsonst wird es ein neues Berufsfeld. Die Sporthochschule Köln biete eine zweijährige Ausbildung für Analysten. Ich selbst habe eine Ausbildung am Institut für Fußballmanagement in Ismaning gemacht.

Als Trainer mit der UEFA Pro-Lizenz könnten Sie im Profifußball arbeiten. Ist das keine interessantere Alternative?

Ich bin ja irgendwie im Trainergeschäft. Ohne diese fachliche Grundlage kann man den Job nicht machen. Aber im Moment reizt mich die Spielanalyse.

Warum reichte es für Sie als Trainer nicht zum Sprung in die höchste Liga?

Vielleicht fehlte mir dazu in der kleinen Schweiz mit seinerzeit zehn Clubs in der höchsten Liga die Reputation oder ein großer Überraschungscoup mit einer kleinen unbekannten Mannschaft. Leute wie ein Yakin oder ein Sforza bringen halt auch ihren Namen mit ein. Meine Ergebnisse als Spielertrainer in Schöftland, Olten und beim SV Schaffhausen können sich sehen lassen.

Als Deutscher gelang Ihnen in der Schweiz dennoch eine tolle Karriere.

Ich kam ja schon mit 14 Jahren in die Schweiz, fühle mich also zumindest auch als Fußballschweizer und – ganz ehrlich – ich bin mir nicht sicher, ob jeder hier weiß, dass ich Deutscher bin. Andererseits sind mir in den bald 30 Jahren nie irgendwelche Ressentiments entgegen geschlagen. Ich fühle mich sehr wohl in der Schweiz.

Fühlten Sie sich eigentlich bei Ihrem einzigen Gastspiel in Deutschland wohl?

Sie sprechen mein Jahr beim SV 08 Laufenburg in der Verbandsliga-Saison 1994/95 an?

Sie wurden als Spieler des FC Aarau, der Einsätze im internationalen Fußball hatte, mit hohen Erwartungen empfangen.

Richtig, ich gehörte 1993 zum Kader, als der FC Aarau den Schweizer Titel holte. Im September lief ich im Landesmeister-Europapokal beim 0:0 gegen den AC Mailand auf. Auch im so genannten Intertoto-Cup hatte ich Einsätze.

Aber in Laufenburg lief es trotzdem nicht rund für Sie?

Ich war ein halbes Jahr verletzt. Ständig hatte ich Leistenschmerzen. Dann aber stellte es sich als Entzündung der Prostata heraus und war nach zwei Wochen mit Antibiotika überstanden.

Sportlich klemmte es damals auch.

Wir starteten durchwachsen. Dann kam der Wechsel von Trainer Hansjörg Rotzinger zu Heiko Hildebeutel. Am Ende landeten wir immerhin noch auf Platz sieben. Es war ein bewegtes, aber doch auch schönes Jahr für mich.

Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Ihren damaligen Mitspielern?

Keinen engen Kontakt. Aber man läuft sich ja immer wieder mal über den Weg und dann erzählen wir uns schon die eine oder andere Anekdote von damals.

Finden Sie überhaupt noch Zeit für den regionalen Fußball?

Ich interessiere mich schon dafür, denn meine Brüder Patrick, der einst Trainer beim FC Erzingen war, und Thorsten, der aktuell den FC Grießen trainiert, sind ja sehr aktiv und da schaue ich schon gern mal vorbei. Zudem spielt mein Sohn Yannik jetzt beim SV Rheintal. Da nehme ich mir schon auch die Zeit, um ihn spielen zu sehen.

Hat der Junior Ihr Talent geerbt?

Durchaus! Er spielte in der Auswahl, war beim FC Aarau. Allerdings wurde ihm wegen der Schule der Aufwand zu groß. Deshalb spielt er jetzt mit seinen Freunden wieder beim SV Rheintal.

Also mehr oder minder vor der Haustür. Haben Sie nie überlegt, komplett in die Schweiz zu ziehen?

Ich wollte Berufliches und Privates immer irgendwie trennen. Ich bin ein sehr familiärer Typ. Meine Brüder leben hier, meine Eltern und meine Schwiegereltern. Da ist mir die Nähe doch wichtig.

Ein Trainer lebt von Siegen. Welche Motivation ziehen Sie aus dem Job?

Da gibt es viele Aspekte. Wenn man den Gegner beobachtet hat und eine dieser Beobachtung führt zum entscheidenden Erfolg, ist das eine tolle Sache. Wenn man in der Aus- und Fortbildung eine Veränderung eingeführt hat und diese wirkt sich im Spiel erfolgreich aus.

Aber ist es nicht so, dass der Erfolg der Schweizer Nationalmannschaft auch daher rührt, dass bis auf fünf Spieler des FC Basel alle anderen Nationalspieler in europäischen Ligen aktiv sind?

Natürlich ist das ein Teil es Erfolgs. Aber dass diese Spieler international gefragt und erfolgreich sind, ist auch eine Auszeichnung für die Schweizer Nachwuchsarbeit, die einerseits einen guten Ruf genießt, aber zum anderen aber auch weiter zu verbessern gilt.

Im Moment wird über den Videobeweis diskutiert. Wie stehen Sie dazu?

Wir neigen dazu, etwas Neues zu schnell zu beurteilen und zu verurteilen. Ich denke, dass wir bald nicht mehr darüber reden und uns gewöhnt haben.

Wie erwartet Spielanalyst Sascha Stauch den Fußball in 20 Jahren?

Vielleicht haben wir keine Schiedsrichter mehr, sondern nur noch Video-Schiris. Vielleicht sitzen Trainer des besseren Überblicks wegen auf der Tribüne. Aber eines wird auch dann noch so sein, wie es einst Sepp Herberger sagte: „Die Leute lieben den Fußball, weil sie nicht wissen wie es ausgeht.“

Zur Person

Sascha Stauch (43) stammt aus Waldshut. Er lebt mit seinen Kindern Lara (16) und Yannik (14) in Küssaberg-Ettikon. Seit August 2017 ist er beim Schweizer Fußballverband (SFV) als Verantwortlicher für Spielanalyse und Spielentwicklung angestellt. Zuvor war er fünf Jahre lang als Technischer Leiter für den Nachwuchs des FC Aarau verantwortlich.

Als Kind begann Sascha Stauch beim VfB Waldshut mit Fußball, wechselte dann zusammen mit seinem Vater und Trainer Günther Stauch zum FC Tiengen 08. Mit 14 Jahren ging Sascha als C-Junior zum FC Brugg in die Schweiz.

Als 16-Jähriger wechselte Stauch zum FC Aarau und wurde sofort in der U23 eingesetzt. 1993 wurde er Schweizer Meister mit dem FC Aarau. In der Saison 1994/95 spielte Sascha Stauch beim SV 08 Laufenburg (Verbandsliga).

Stauchs weitere Stationen als Spieler in der Schweiz waren: FC Baden (1995 – 1999); FC Wangen (1999 – 2002); FC Schaffhausen (2002 – 12/2003); FC Wohlen (1/2004 – 6/2004).

Stationen als (Spieler-)Trainer: SC Schöftland (2004 – 2006); FC Olten (2006 – 2009); SV Schaffhausen (2009 – 2010).

Ab Juli 2010 bis Juli 2017 war er Nachwuchskoordinator beim FC Aarau. (gru)