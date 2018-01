Regiosport Hochrhein Saisonauftakt für Chiara Wetzel

Leitathletin des TV Wehr startet bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Mannheim in drei Disziplinen

Standortbestimmung: Umfangreiches Training bei Old Boys Basel hat Chiara Wetzel vom TV Wehr hinter sich: "Wir haben viel gearbeitet und ich habe viel gelernt. Leider setzte ich es bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in Mannheim nicht so um, wie ich es mir gewünscht hätte", ist die 19-Jährige nur bedingt zufrieden: "Die 8,08 s und Platz zwei im B-Finale über 60 Meter passen, zumal ich den Start etwas verschlafen habe." Den Weitsprung brach sie mit 4,99 m nach dem zweiten Versuch ab: "Mein Anlauf ist noch nicht stabil. Nachdem ich beim Absprung einen Schlag im Sprunggelenk spürte, war mir das Risiko zu hoch." Aus diesem Grund verzichtete sie auch aufs B-Finale über 60 Meter Hürden, das sie mit 9,41 s erreicht hatte. Bild: Ralf Görlitz