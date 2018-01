Regiosport Hochrhein Saccone verlässt Bosporus FC Friedlingen

Fußball-Bezirksliga: Routinier geht nach einem halgen Jahr. Ferhat Kiraz folgt als "spielender Co-Trainer" beim Schlusslicht

Fußball-Bezirksliga: – Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen vermeldet den Weggang von Spieler und Co-Trainer Piero Saccone,der in der Vorrunde zehn Spiel für den Aufsteiger bestritten hat. Der erst im Sommer vom SV Weil gekommene Mittelfeldspieler habe bereits in der Vorrunde aus beruflichen und privaten Gründen kürzertreten müssen, so Vorsitzender Teberdar Yildirim in seiner Pressemitteilung: "Wir bedauern es sehr, einen sehr guten Menschen und Spieler verloren zu haben. Piero war in unseren Zukunftsplänen sehr wichtig. Die Tür bleibt für Ihn jederzeit auf," sind sich Yildirim und der Sport-Vorstand Riza Bilici einig.

"Wir glauben an die Mannschaft. Daher waren wir nicht groß aktiv in der Winterpause," erklärt Bilici: "Trotzdem werden drei Spieler in der Wintervorbereitung mittrainieren und wir hoffen, dass sie sofort einschlagen." Die Sorgen beim Neuling werden jedoch nicht kleiner. Trainer Faik Zikolli wurde am Knie operiert: "Wir hoffen, dass er bald wieder ohne Krücken an der Seitenlinie steht. Solange wird unser neuer Co-Trainer Ferhat Kiraz das Training leiten", so Bilici.

Nicht mehr im Kader sind die nur sporadisch eingesetzten Achim Egle (unbekanntes Ziel), Yunus Teker (TuS Stetten) und Björn Basler (3. Mannschaft).