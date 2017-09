Radsport Sabine Spitz und Tim Meier holen Bundesliga-Titel

Mountainbike: Hochrhein-Duo feiert beim Finale in Freudenstadt den Gesamtsieg. Spitz mit „Turbo“ ins Ziel und Meier lässt ziehen

Radsport: (sk) Die Hochrhein-Mountainbiker Sabine Spitz (Niederhof) und Tim Meier (Rheinfelden) sicherten sich beim Finale in Freudenstadt jeweils den Gesamtsieg ihrer Bundesliga-Wertung. Spitz dominierte die Frauen, gewann das letzte Rennen und feierte nach 2002 und 2003 den dritten Gesamtsieg. Meier wurde Dritter bei den Junioren und distanzierte David List aus Friedrichshafen.

Im Trikot des Head Ciclo XC-Teams lag Tim Meier vom RSV Rheinfelden am Ende nur 20 Sekunden hinter Tagesieger Leon Kaiser aus Essen-Steele. Der setzte sich im Sprint zeitgleich mit Jannick Zurnieden (Kirchzarten) durch. In der letzten Runde hatte Meier das Duo im langen Anstieg großzügig ziehen lassen. „Die haben so gut für mich gearbeitet. Da habe ich sie gern um Tagessieg fahren lassen“, so Meier, der sich mehr über den Sieg in der Gesamtwertung freute: „Mein Ziel in dieser Saison, meine Leistung zu stabilisieren, ist mir gelungen. Es war ein Wahnsinnsjahr für mich, die erfolgreichste und schönste Saison bislang“, strahlte Meier, der seit Jahresbeginn fürs sächsische Team fährt: „Mein Dank gilt Teamchef Thomas Schröder und Trainer Bernd Ebler – unsere Pläne gingen auf.“

Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz vom „WIAWIS Bikes Pro Team“ dominierte wie vor Wochenfrist in Titisee-Neustadt. Allerdings kam die 45-Jährige nur elf Sekunden vor der Tirolerin Lisi Osl (Österreich) ins Ziel. „So spannend wollte ich es eigentlich nicht machen“, grinste Spitz im Ziel. In Führung liegend blieb sie in der vorletzten Runde an einem Stein hängen, schlitzte sich dabei den Reifen auf. In der technischen Zone gab sie die Spitze an Osl ab, startete aber in der Schlussrunde den „Turbo“: „Am Anstieg siet man weit nach vorn. So erkannte ich, dass ich näher komme. Also habe ich die Schlagzahl noch erhöht“, so Spitz: „Es ist super die Gesamtwertung wieder einmal zu gewinnen“, freute sich die Niederhoferin: „Wenn man die Chance hat, will man natürlich vorn sein“, kommentierte Spitz ihren Triumph nach drei Siegen bei drei Bundesliga-Starts.

Auf Platz elf in der U23-Wertung fuhr der Wehrer Lars Reiniger (Freiburger Pilsner Merida), mit 5:04 Minuten Rückstand auf Luca Schwarzbauer (Lexware). In der Gesamtwertung sicherte sich Reiniger damit den achten Platz.