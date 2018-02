Regiosport Hochrhein Sabine Spitz und Robyn de Groot auf Platz zwei

Mountainbike-Team harmoniert in Südafrika glänzend bei der Generalprobe zur legendären "Cape Epic". Spitz schiebt sich auf Platz drei der Weltrangliste

Radsport: – Beim Etappenrennen "Tankwa Trek", die Generalprobe für das legendäre "Cape Epic" im März in Südafrika, nutzten Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz (WIAWIS Bikes Pro Team) und Partnerin Robyn de Groot (Südafrika) zur Vorbereitung und schlossen das dreitägige Rennen drei Mal auf Rang zwei ab, was in der Gesamtwertung ebenfalls mit "Silber" dekoriert wurde. Nach der staubigen Tour zog Sabine Spitz ein positives Fazit: "Wir hatten zwar das eine oder andere Mal etwas Pech mit Defekten und Renn-Konstellationen, aber immer ein gutes Gefühl, was die Form angeht." Durch diese Platzierung beim Tankwa-Trek verbesserte sich Spitz in der neuen Weltrangliste um drei Plätze auf Rang drei.

Die Etappen im Hinterland von Kapstadt sind ähnlich schwer, wie die Tagesabschnitte beim Cape Epic. Dazu kamen dieses Mal die große Hitze mit extrem staubigen Bedingungen. Ein echter Härtetest also auf Etappen zwischen 80 und 90 Kilometern und rund 2000 Höhenmetern pro Tag. Schon am ersten Tag musste Spitz an ihre Grenzen gehen, war aber stets an der Spitze des starken Feldes der Frauen zu finden. In einer längeren Singletrail-Passage ohne Überholmöglichkeit verpasste sie den Sprung an die Spitze.

Mit 1,25 Minuten Rückstand ging es am zweiten Tag in die Königsetappe. Auf dem Weg zum höchsten Punkt bildeten vier Teams das führende Feld. Sabine Spitz lag mit ihrer Partnerin in Lauerstellung, um den entscheidenden Angriff zu starten. Ein Schaden am Hinterrad beendeten diese Ambitionen aber jäh. In einer beeindruckenden Aufholjagd fanden Spitz und de Groot den Anschluss und sicherten sich sogar noch den Bergpreis. In der anschließenden Abfahrt vermied Spitz das Risiko, ließ die jüngere Konkurrenz.

Der Rückstand betrug vor der schnellen Schlussetappe bereits 2:51 Minuten. Der Gesamtsieg war weg, doch der Tagessieg ein schönes Ziel. Gemeinsam waren Frauen und Männer gestartet, so dass es zur Lotterie wurde, welches Team den "besten Zug" erwischt. Das Spitz-Team erwischte die falsche Spur und musste ein Team ziehen lassen. Dennoch freute sich Spitz: "Ich bin sehr zufrieden mit unserer persönlichen Bilanz, auch wenn es nicht zum Sieg reichte. Wir richten unseren Blick auf die nächsten Wochen mit Weltcup-Auftakt und Cape Epic."