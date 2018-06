Regiosport Hochrhein Sabine Spitz und Julian Schelb gewinnen den 15. Waldhaus-Bikemarathon

Favoriten holen sich die Siege. Schelb setzt sich hauchdünn gegen Vinzent Dorn vom team Lexware durch. 850 Bikerinnen und Biker sorgen bei bestem Wetter für eine herausragende Sportveranstaltung des VBC Waldshut-Tiengen und seinen Helfern

Radsport: – "Perfekt", lautet das Fazit der meisten Bikerinnen und Biker, die am Sonntag die 15. Auflage des Waldhaus-Bikemarathons unter die Räder genommen haben. Wetter, Strecke, Stimmung und Zuschauerzuspruch waren optimal für die 850 Teilnehmer, die Organisationschef Armin Siebold pünktlich auf die Strecke schickte.

Und schon 1:22:13,2 Stunden später stockte den begeisterten Fans an der Ziellinie fast der Atem. Mit einem Höllentempo schossen Julian Schelb (Stop&Go Marderabwehr) und Vinzent Dorn (Team Lexware) in die enge Gasse, mobilisierten nach genau 42 Kilometern die letzten Reserven und lieferten sich ein echtes Fotofinish.

Zwei Hundertstel gaben am Ende den Ausschlag für den Münstertaler Schelb, der erstmals mit seinen Teamkollegen in Waldhaus an den Start gegangen war: "Es war ein hartes Stück Arbeit", schnaufte der 25-jährige Zimmerer erst einmal tief durch.

Den größten Teil des Rennens war er mit Dorn gefahren, nutzte das Rennen als ideale Vorbereitung für den Ultrabike am Wochenende in Kirchzarten: "Als Cross Countryfahrer hätte ich gern ein paar technische Passagen mehr gehabt, aber der Speed war sehr gut. Wir hatten Spaß."

Dass er den uralten Streckenrekord um eine knappe Minute verpasste, quittierte Schelb mit einem Lächeln: "Das wusste ich nicht und ich bin nicht sicher, dass ich noch hätte zulegen können." Den Erfolg seines Teams komplettierten Niklas Sell als Dritter und Tim Meier auf Platz sieben: "Es war mein erstes Rennen nach zwei Monaten Krankheitspause. Mehr war nicht drin, aber ich bin zufrieden", so der Rheinfelder.

Weniger spannend war die Entscheidung bei den Frauen. Peking-Olympasiegerin Sabine Spitz (Niederhof) hatte sich kurzfristig gemeldet und – wie bei ihrer Premiere 2015 – einen deutlichen Sieg eingefahren. Gut drei Minuten vor Janine Schneider (Cube Bikes) aus Lottstetten, fuhr Spitz mit strahlendem Lächeln ins Ziel: "Nächste Woche starte ich bei der deutschen Marathonmeisterschaft in Kirchzarten", gab sie im Video-Interview einen kurzen Blick auf ihr anstehendes Programm. Dritte der Frauen wurde Clarissa Mai (SC Hausach) vor Miriam Oeschger (Centurion-Follow me) aus Niederhof.

Bester Fahrer des Veranstalters war Lukas Kornberger, der in 1:30,47,8 Stunden auf den 13. Platz der Gesamtwertung fuhr. Ganz zufrieden war er damit nicht: "Ich hatte dummerweise einen Plattfuß, den ich selbst geflickt habe. Das kostete mich sicher drei, vier Minuten und meinen Fahrrhythmus." Direkt vor ihm kam Luis Waldbröhl als Bester der SG Rheinfelden ins Ziel. Seinen Plan, bei seinem ersten Start in Waldhaus und seinem ersten Start als U23-Fahrer unter 1:35 Stunden zu bleiben, hat Waldbröhl mit 1:30,34,5 Stunden weit übertroffen.

Auch wenn die eine oder andere Blessur bei gestürzten Bikern behandelt werden musste, war Armin Siebold bei der Siegerehrung, die von Radprofi Nico Denz besucht wurde, überaus zufrieden: "Die rund 60 Helfer des VBC Waldshut-Tiengen und ebenso viele Helfer von Feuerwehr, Rotkreuz, Ärzteteam und Bergwacht haben einen tollen Job gemacht."

Niklas Grobert: "Ohne den Plattfuß meines "Partners" wäre mehr als Platz 14 drin gewesen" Auf Platz 14 beendete der Bad Säckinger Niklas Grobert (23) vom Team "Freiburger Pilsener Merida" den von ihm bereits mehrfach gefahrenen Bikemarathon. Niklas, Sie peilten die besten Zehn an. Sind Sie mit Rang 14 zufrieden? Es wäre mehr drin gewesen. Ich hatte das Pech, dass mein "Partner" auf der Strecke einen Plattfuß hatte. So musste ich allein weiter fahren. Das ist viel anstrengender. Auf der Flachstrecke hatte ich zu viele Körner gelassen. So gesehen, geht das Ergebnis in Ordnung. Wie wichtig ist es, zu zweit zu fahren? Wenn man harmoniert, wechselt man sich ab beim Tempo machen. Das schaffst du allein so gar nicht, weil die Erholungsphase im Windschatten fehlt. Die Form stimmt, was Platz zwei bei den Abendrennen in Bad Säckingen zeigte? Auf jeden Fall. Gerade auf die Abendrennen hatte ich mich sehr gut vorbereitet, so dass mir die Umstellung danach aufs Bike echt schwer fiel. Fragen: M. Scheibengruber

