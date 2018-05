Regionalsport Hochrhein Sabine Spitz gibt beim Weltcup in Albstadt auf

Der zweite Lauf zum UCI-Weltcup der Mountainbikerinnen in Albstadt sollte nicht der Tag von Olympiasiegerin Sabine Spitz (Wiawis Bikes Pro-Team) werden. Das erstmals ausgetragene Weltcup Short-Race beendet die Olympiasiegerin aus Niederhof auf Rang 19

Mountainbike: (sk) Der zweite Lauf zum UCI-Weltcup in Albstadt sollte nicht der Tag von Olympiasiegerin Sabine Spitz (Wiawis Bikes Pro-Team) werden. Da nutzten auch die mehr als 10.000 begeisterten Zuschauer an der extremen Strecke im Albstädter Bullentäle nichts. Kühle Temperaturen und Regen hatten die 4,2 Kilometer lange Runde in eine einzige Rutschbahn verwandelt. Schlechte Vorzeichen für die deutsche Meisterin, die es lieber heiß und trocken mag und auch nicht als großer Fan des extrem bergigen Profils in Albstadt gilt.

Nach gutem Start aus der dritten Startreihe zeigte Sabine Spitz im ersten Anstieg mit Tendenz nach vorn, dass sie gewillt war, das Beste aus den für sie misslichen Bedingungen zu machen und dass die Form auf jeden Fall stimmt. Doch schon in der ersten Abfahrt fand die dreifache Olympia-Medaillengewinnerin nicht den Rhythmus und die Sicherheit, die notwendig gewesen wäre, um einigermaßen flüssig den Berg hinab zu kommen. Im zweiten Downhill wurde es nicht besser, so dass bei der nächsten Durchfahrt der Technik-Zone erst einmal die Reifen gewechselt wurden. "Verwachst" würde man im Skisport sagen.

Auch mit dem neuen Profil fand Sabine Spitz, mittlerweile jenseits der Top 50 liegend, nicht mehr zu ihrem Rhythmus. So entschied sie sich, das Rennen vorzeitig zu beenden."Es ist wirklich schade, aber es hat für mich keinen Sinn gemacht, unter diesen Umständen weiterzufahren. Im ersten Anstieg nach dem Start fühlte ich mich noch recht gut, aber schon in der ersten Abfahrt habe ich keine sichere Linie gefunden und habe viel Zeit verloren. Ich bin mit den extrem rutschigen Bedingungen einfach nicht zurecht gekommen. Es war nicht mein Tag", gab Sabine Spitz enttäuscht zu Protokoll.

Beim erstmals ausgetragenen Weltcup Short-Race, das die Startaufstellung für das Cross-Country-Rennen bestimmte, schlug sich Sabine Spitz mit Rang 19 achtbar: "Das war für mich unglaublich hart, da ich mein Training insgesamt mehr auf die Langstrecke ausgerichtet hatte. Aber es hat Spaß gemacht und war für die Zuschauer eine ziemlich spannende Sache."

Nun richtet sich der Fokus auf das kommende Wochenende, wenn im tschechischen Nove Mesto der dritte Weltcup auf dem Programm steht. Dort gelang Sabine Spitz im vergangenen Jahr mit Rang zwei ein absolutes Top-Ergebnis, was ganz nebenbei auch noch ein "Weltcup-Altersrekord" auf dem Podium war.