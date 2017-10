Regiosport Hochrhein Sabine Spitz fehlen keine zwei Minuten zum Sieg

Mountainbike-Olympiasiegerin aus Murg-Niederhof gewinnt mit Teamkollegin Robyn de Groot (Südafrika) vom Wiawis Bikes Pro Team zwar fünf Etappen beim "Cape Pioneer Trek" in Südafrika, wird aber um 1:41 Minuten in der Schlussabrechnung besiegt

Radsport: – Mountainbikerin Sabine Spitz (WIAWIS Bikes Pro Team) aus Murg-Niederhof fuhr mit ihrer Team-Partnerin Robyn de Groot (Südafrika) beim siebentägigen Etappenrennen "Cape Pioneer Trek" in Südafrika auf Rang zwei. Im Ziel in Oudtshoorn hatte das Duo einen Rückstand von 1:41 Minuten auf die Siegerinnen Ariane Lüthi (Schweiz) und Amy McDougall (Südafrika).

Nach Etappensiegen haben Spitz und de Groot das zweite große Rennen in Südafrika nach der Cape Epic klar dominiert. Auf den letzten fünf Tagesabschnitten waren sie erfolgreich. Allerdings lief es an den beiden ersten Tage des 553 Kilometer langen Rennens durch die südafrikanische Wildnis, zwischen Oudtshoorn und der Südküste, nicht optimal. Wegen gesundheitlicher Probleme der Südafrikanerin konnten die beiden Fahrerinnen das Tempo des späteren Siegerinnen nicht mitgehen, was sich auf einen Rückstand von über fünf Minuten in der Gesamtwertung summierte. Das Zeitpolster von Lüthi und McDougall wurde zwar jeden Tag kleiner, doch am Ende retteten sie den Gesamtsieg knapp ins Ziel.

Sabine Spitz zog eine positive Bilanz. "Es war eine tolles Abenteuer in einer für mich bislang unbekannten Region in Südafrikas das Rennen zu bestreiten. Schade, dass es nicht ganz gereicht hat. Aber dass wir ein starkes Team sind, haben wir auf den letzten fünften Etappen sehr gut unter Beweis gestellt."