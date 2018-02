Mountainbike Sabine-Spitz-Trophy: Absage tut richtig weh

Dieses Jahr finden keine Mountainbike-Rennen auf dem Trail am Eggberg in Bad Säckingen statt. Stimmen von Sportlern aus unserer Region dazu.

Nach sechs Veranstaltungen seit 2012 zog Organisator Ralf Schäuble (Niederhof) – zumindest vorerst – die Reißleine: Wie der SÜDKURIER-Regionalsport exklusiv berichtete, wird es zumindest in diesem Jahr keine Rennen der Sabine Spitz Trophy auf dem Trail am Fuße des Eggbergs in Bad Säckingen geben.

Die Gründe, dass die Mountainbike-Weltelite sich nicht mehr zu Deutschen Meisterschaften, Bundesligarennen oder sogar wie vergangenes Jahr zu Weltcup-Rennen mit HC-Status, der höchsten internationalen Kategorie, auf dem Kurs von Olympiasiegerin und Lokalmatadorin Sabine Spitz am Hochrhein trifft, sind vielfältig: Der Weltverband UCI verlangt für Rennen des HC-Status ein Preisgeld von 13.000 Euro. Sie Stadt Bad Säckingen steuert einen Zuschuss von 20.000 Euro bei. Das Budget zu sichern, sei zunehmend schwieriger geworden, nennt Schäuble einen Grund für die vorläufige Auszeit. Der zweite ist, Sponsoren für die Veranstaltung zu finden, und der dritte, genügend ehrenamtliche Helfer für die Organisation der Rennen.

Der SÜDKURIER fragte bei bekannten Bikerinnen und Biker unserer Region nach, was sie von der Absage der Trophy auf dem Bad Säckinger Kurs halten.

Der Rheinfelder Tim Meier (18), dessen Stammverein der RSV Rheinfelden ist und der seit Ende des vergangenen Jahrs beim Team „STOP&GO Marderabwehr“ aus dem Münstertal unter Vertrag ist, zählt als Fahrer des U23-Nationalkaders zu den hoffnungsvollsten deutschen Talenten. Aus Meier sprudelt es nach der Absage des Bad Säckinger Rennens geradezu heraus: „Ich kann nicht verstehen, dass eine Stadt wie Bad Säckingen ein so beliebtes Rennen nicht noch mehr unterstützt“, ist Meier sauer, dass alles wieder einmal am lieben Geld scheitert. „Ich kann es nicht fassen, dass eines der beliebtesten Rennen in ganz Europa, ein super Event, einfach fallen gelassen wird“, schimpft Meier. Auch die Attraktivität abseits des Sportlichen sei durchaus vorhanden. „Die Hotels sind während der Tage voll. Der Tourismus wird belebt“, so Meier. „Streckenausschilderung und Marketing sollten während des ganzen Jahrs viel besser verkauft werden. Verantwortliche und Sportler könnten gemeinsam zu den bereits vorhandenen Strecken weitere erstellen.“ Unsere Landschaft sei, so Meier, für Mountainbiker ideal. Einen Seitenhib kann sich Meier nicht verknaeifen: „Für ein hochklassiges Fußballspiel würde mehr investiert werden als für ein Mountainbike-Rennen.“

Helen Grobert (25) aus Weilheim-Remetschwiel ist seit drei Jahren Profi und fährt für das Cannondale Factory Racing Team. Die Sportsoldatin hat in ihrer Laufbahn fast alle Strecken auf der ganzen Welt kennen gelernt. Die mehrfache deutsche Meisterin wurde bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme 2016 in Rio Zwölfte. Nach der Absage ihres Heimrennens war sie ziemlich bestürzt: „Schade, schade. Bad Säckingen ist eine meiner Lieblingsstrecken in Deutschland. Nicht nur ich, sondern auch viele andere meiner Konkurrentinnen mögen diese Strecke sehr. Sie ist sehr attraktiv. Das tut weh, dass hier kein Wettkampf mehr stattfinden soll.“

Lars Reiniger (22) von der SG Rheinfelden, der für das Freiburger Pilsner Merida-Team fährt und in der vergangenen Saison am Eggberg auf Platz 39 im U23-Rennen gelandet ist, findet die Absage des Rennens ebenfalls schade: „Techniktraining unter Wettkampfbedingungen ist hier ideal. Die Strecke ist erstklassig“, sagt Reiniger, der ganz in der Nähe in Wehr wohnt. Vielleicht wäre es möglich, so hofft er, das Rennen in kleinerem Rahmen am Leben zu erhalten, sie zum Beispiel in eine Rennserie einzubinden. Reinigers Idee: „Tälercup und auch die Mountainbike-Bundesliga haben jeweils nur noch vier Rennen in dieser Saison. Beide könnten noch einen Standort mehr gebrauchen.“

Miriam Oeschger aus Niederhof hat am Donnerstag ihren 22. Geburtstag gefeiert. Sie fährt für den RSV Niederhof und hofft, dass die Strecke erhalten bleibt, weil sie auch top fürs Training sei. „Es gibt immer weniger Rennen bei deutschen Rennserien. Das ist ein negativer Trend, der auch für die Nachwuchsförderung schlecht ist“, sagt sie. „Warum nicht ein kleineres Rennen? Es muss ja keinen HC-Status aufweisen“, so Miriam Oeschgers Anregung. Die Kosten für ein HC-Rennen seien eben immens hoch.

Ob die Sabine-Spitz-Trophy wirklich der Vergangenheit angehört, bleibt abzuwarten. Eine interessante Variante hat Organisator Ralf Schäuble selbst ins Gespräch gebracht: „Ideal wäre es, ein Swiss-Cup-Rennen nach Bad Säckingen zu holen.“ Grenzen überwinden – das könnte ein Stichwort sein.

Joe Broder, Manager des „jb BRUNEX-Felt-Team“ aus Küttigen/CH, für das auch Tim Meier einst fuhr, wurde auf der Facebook-Seite des SÜDKURIER richtig euphorisch: „Zum Überbrücken einen Swiss-Cup in Bad Säckingen wäre der Hammer. Diese perfekte Strecke nur einen Steinwurf ennet dem Rhein – eine Bereicherung für unseren Cup!“