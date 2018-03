Regiosport Hochrhein SV Weil setzt auf bewährte Trainer

Thomas Schwarze geht mit dem Bezirksliga-Team in die vierte Saison und Franco Viteritti sagt für die "Dritte" in der Kreisliga A-West zu

Fußball: – Nägel mit Köpfen hat der SV Weil mit den Trainern seiner Reserve-Mannschaften gemacht. Thomas Schwarze bleibt Trainer der 2. Mannschaft in der Bezirksliga und und Trainer-Urgestein Franco Viteritti sagt für die "Dritte" in der Kreisliga A-West.

Thomas Schwarze ist seit 2015 als Trainer der Bezirksligamannschaft tätig. Er knüpfte in seiner bisherigen Amtszeit nahtlos an die erfolgreichen Platzierungen der vergangenen Spielzeiten an. In der aktuellen Saison befinde sich die Reserve im Umbruch, was sich auch in der aktuellen Tabellenplatzierung niederschlage, schreibt Sportchef Perseus Knab in seiner Pressemitteilung: "Primäres Ziel ist der Klassenerhalt." Der Generationswechsel in der Mannschaft soll in der kommenden Saison unter der Leitung von Thomas Schwarze fortgesetzt werden.

Auch der dienstälteste Trainer bei den Aktiven des SV Weil bleibt dem Verein ein weiteres Jahr erhalten. Franco Viteritti wird die 3. Mannschaft auch in der kommenden Saison trainieren. Am Wochenende gab der 44-jährige Italiener die ligaunabhängige Zusage für ein weiteres Jahr, schreibt Knab. Zuletzt steigerte sich seine Mannschaft enorm und verließ noch vor der Winterpause erstmals die Abstiegsränge. Diesen Trend wolle die „Dritte“ in der Rückrunde fortsetzen. Sollte es nicht reichen, so Knab, werde Viteritti den Neuaufbau in der Kreisliga B in die Wege leiten.