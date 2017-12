Regiosport Hochrhein SV Weil holt Sandro Keller zurück

Fußball-Landesliga: 22-jähriger Torwart aus Wehr kehrt vom Erstligisten BSC Old Boys Basel zurück

Fußball-Landesliga: – Mit einem neuen Spieler geht Landesligist SV Weil in die Rückrunde der Saison 2017/2018. Vom Erstligisten BSC Old Boys Basel wechselt der 22-jährige Sandro Keller ins Nonnenholz. Dort ist der aus Wehr stammende Torhüter kein Unbekannter. Bei den A-Junioren war Keller bereits für die Blau-Weißen aktiv. Danach folgte ein Engagement beim FV Lörrach-Brombach in der A-Junioren-Oberliga, wo er sich als Nummer 1 etablierte. Das Torwartspiel wurde Sandro Keller quasi in die Wiege gelegt. Sein vater Dirk Keller spielte in den 80er und 90er-Jahren erfolgreich beim FC Wehr und SV 08 Laufenburg in der Landes- und Verbandsliga. Heute ist Keller als Torwartstützpunkttrainer im Bezirk Hochrhein engagiert. Sandro Keller wird sich bei Trainer Tobias Bächle mit Igor Dodik um den Stammplatz zwischen den Pfosten bewerben. Christoph Düster wird aus beruflichen Gründen kürzertreten.