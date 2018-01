Regiosport Hochrhein SV Waldhaus verlängert mit Thomas Schäfer

Fußball-Kreisliga B-3: Trainer und Kader bleibt auch in der Saison 2018/19 beim Verein. Fünf A-Junioren rücken nach

Fußball-Kreisliga B-3: – Die Weichen für die Zukunft hat der SV Waldhaus in der Winterpause gestellt. So freut sich der Tabellenfünfte, dass Trainer Thomas Schäfer bereits für die neue Spielzeit 2018/2019 zugesagt hat. Der B-Lizenzinhaber hat die Mannschaft Anfang 2017 übernommen. Dabei kann Schäfer auch in der nächsten Saison auf den aktuellen Kader bauen: "Alle 22 Spieler haben bereits zugesagt", freut sich Andreas Bächle: "Sehr erfreulich ist zudem, dass fünf Spieler aus den A-Junioren, die in der Landesliga spielen, neu zu uns kommen werden. Alle haben zugesagt, für den SV Waldhaus zu spielen."