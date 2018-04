Regionalsport Hochrhein SV Rheintal freut sich aufs Derby im Bohnenviertel

Fußball-Kreisliga A-Ost: FC Hochrhein erwartet den Nachbarn. FC Weizen mit viel Respekt bei Spvgg. Wutöschingen

Fußball-KreisligaA-Ost: – Bei zwei Spielen weniger hat der SV Rheintal noch die Chance auf Platz zwei. Würde er beide Nachholpartien gewinnen, könnte er sich bis auf sechs Punkte an den VfB Waldshut herantasten. Zunächst gilt es aber, die schwere Aufgabe beim FC Hochrhein zu lösen – ein Klassiker. Besonders brisant: Mit dem FC Hochrhein bildet der SV Rheintal in der Jugend eine Spielgemeinschaft. Und Rheintals Sportchef Thorsten Walz wohnt im Bohnenviertel.

Der Ausgang der Partie ist offen. Der FC Hochrhein präsentierte sich zuletzt in guter Form. Beim SV Rheintal fehlt dagegen etwas die Konstanz. Der FC Hochrhein hat vier Punkte weniger als der Gegner. Mit einem Sieg kann er sich an den SV Rheintal heranpirschen.

Wie der FC Hochrhein hat der FC Weizen 30 Punkte. „Wir sind absolut im Soll“, sagt Weizens Trainer Michael Gallmann vor dem kleinen Derby bei der Spvgg. Wutöschingen, „das 0:4 gegen die SG Mettingen wirft uns nicht um.“ Gallmann hat die positiven Aspekte aus der Partie gezogen: „In der ersten Hälfte hätten wir führen müssen. Nach der Pause hatten wir einiges riskiert und sind dann in die Konter gelaufen.“ Für ihn ist klar: „Der eine oder andere Sieg fehlt noch zum sicheren Ligaverbleib.“

Vor der Spvgg. Wutöschingen hat Gallmann eine Menge Respekt: „Das ist eine absolute Spitzenmannschaft. Aber wir fahren mit breiter Brust hin. Mal sehen, was die Wutöschinger uns anbieten.“ Seine Elf brauche sich nicht zu verstecken. Sie messe sich am liebsten mit den besten Kreisliga-A-Teams. Gallmann: „Die starken Mannschaften liegen uns besser.“ Personell sieht es allerdings nicht ganz so gut aus. Johannes Stich (Jochbeinverletzung) fehlt seit zwei Wochen, Marc Müllek (Mittelfußbruch) ist für sechs Wochen außer Gefecht und Adrian Scheu (Verdacht auf Mittelfußbruch) musste beim 0:4 gegen die SG Mettingen verletzt vom Feld. Gallmann bleibt dennoch gelassen: „Wir versuchen, die Aufgaben auf alle Schultern zu verteilen.“ Er will mit seinem Team auf jeden Fall Paroli bieten.

"Wir können gegen jeden Gegner in der Liga gewinnen"

Seit Sommer ist Uwe Weißenberger (55) Trainer beim SV Rheintal. Er spielte einst beim FC Tiengen 08, war Trainer in seinem Heimatverein und beim SC Lauchringen.

Uwe, wie läuft die Runde bisher?

Durchwachsen. Wir sind gut reingekommen. Aber wir haben zu viele Schwankungen. Wenn wir alles abrufen, können wir gegen jeden Gegner in der Liga gewinnen. Dann haben wir aber wieder Spiele drin, in denen wir unnötig Punkte lassen. Die fehlen vielleicht, um am Ende Zweiter oder Dritter zu sein. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Man merkt teilweise die Unerfahrenheit. Alles in allem bin ich jedoch zufrieden.

Ist Platz zwei noch ein Thema?

Auf jeden Fall. Wenn wir mal eine Serie starten mit drei, vier Siegen, dann ist schon noch was drin. Platz drei haben wir auf jeden Fall noch nicht aus den Augen verloren. Wenn nicht, wollen wir im nächsten Jahr mal oben anklopfen. Der Druck, aufsteigen zu müssen, ist nicht unbedingt da. Der Kader bleibt zusammen. Wir bekommen im Sommer noch zwei sehr gute A-Juniorenspieler. Ganz oben mitmischen ist in der nächsten Saison unser Ziel.

Jetzt geht's zum FC Hochrhein. Wie ist der Gegner einzuschätzen?

Der FC Hochrhein ist gut aus der Winterpause gekommen. In der Hinrunde war es ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende hatte der Gegner das nötige Glück. Wir verlieren auf jeden Fall nicht gerne zwei Mal gegen denselben Gegner. Michael Schlatter fehlt, der Einsatz von Max Hauser ist noch fraglich. Sonst sind alle da. Unser Ziel ist, drei Punkte zu holen. Sonst wird der Abstand zu groß.

Fragen: Michael Neubert

Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Samstag, 16 Uhr:

SV Albbruck – VfB Waldshut (Vorrunde: 0:4). – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Tipp: 1:1.

FC Bad Säckingen – SV Nöggenschwiel (3:4). – SR: Gerd Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 2:2.

Sonntag, 15 Uhr:

Spvgg. Wutöschingen – FC Weizen (5:3). – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Tipp: 3:2.

FC Hochrhein – SV Rheintal (2:0). – SR: Güven Doruk (Singen). – Tipp: 2:1.

SG Mettingen/Krenkingen – SV Berau (1:3). – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Tipp: 2:0.

FC RW Weilheim – FC Grießen (4:2). – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Tipp: 3:0.

SV BW Murg – SC Lauchringen (0:1). – SR: Kurt Schneeberger (Riedmatt). – Tipp: 3:1.

SV 08 Laufenburg II – FC Bergalingen (1:2). – SR: Zeki Sebzeci (Schopfheim). – Tipp: 2:1.

Steno:

SV 08 Laufenburg II – SV Berau 3:2 (0:1). – Tore: 0:1 (30.) M. Maier, 1:1 (51./FE) Tamburello, 1:2 (52.) J. Isele, 2:2 (83.) Ebner, 3:2 (90.+2) Kutschki. – SR: Dominik Homberger (Rheinfelden). – Z.: 50.