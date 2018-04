Regiosport Hochrhein SV Nollingen will Weichen stellen

Tischtennis: Männer und Frauen gehen mit Abstiegssorgen in die Schlussphase der Saison. Männer der TTF Stühlingen müssen zwei Mal ran. Eichsler "Erste" vor Ligaverbleib und "Zweite" vor Vizemeisterschaft

Tischtennis-Verbandsliga, Männer: (mos) Der SV Eichsel könnte sich bei Schlusslicht TTV Auggen II mit einem Sieg die zwei fehlenden Punkte zum sicheren Ligaverblieb holen. Im Hinspiel war die Aufgabe kein großes Problem. In kompletter Aufstellung wurde mit 9:3 gewonnen. Dieses Mal fehlt beim Tabellensiebten allerdings Spitzenspieler Christian Switajski. Es spielen Mark-Hong Bayer, Dennis Kalt, Lukas Hertrich, Alexander Höferlin, Daniel Granier und Michael Kuder.

Verbandsliga, Frauen: (gru) Noch vier Mal hat der SV Nollingen die Chance, Punkte einzusammeln. Beim Doppel-Spieltag an diesem Wochenende stehen zumindest am Samstag die Aktien ganz gut – sofern alle Spielerinnen in Normalform sind. Das waren sie jedenfalls im Hinspiel, als der TTC Iffezheim mit 8:6 besiegt wurde. Weniger gut sind die Aussichten am Sonntag, wenn der bereits feststehende Meister TV Weisenbach in der Hebelhalle einläuft. Die unbesiegten Mittelbadenerinnen werden alles dran setzen, ihre weiße Weste zu wahren und das 8:2 aus dem Hinspiel zu wiederholen.

Landesliga Männer, Staffel 2: (mos) Zweimal müssen die TTF Stühlingen ran. Bereits heute Abend ist der Tabellenfünfte klarer Favorit gegen Schlusslicht TTG Furtwangen/Schönenbach II. Die DJK Villingen (8.) kommt am Samstag ins Wutachtal: „Zwei Siege sollen es werden. Allerdings dürfen wir die Villinger nicht unterschätzen. Die sind immer sehr bissig gegen uns“, setzt Jens Lasarzick darauf, in beiden Spielen mit kompletter Besetzung antreten zu können. In Villingen gab es ohne Spitzenspieler Frank Schädler eine 4:9-Niederlage. Das Schlusslicht aus dem Schwarzwald wurde hingegen klar mit 9:1 besiegt.

Landesliga Männer, Staffel 3: (mos) „Die Sensation zu wiederholen, als wir vor drei Wochen den Spitzenreiter und den Tabellenzweiten besiegt haben, ist eher unrealistisch“, sieht Teamchef Georg Ranert vom SV Nollingen eher Gastgeber FT 1844 Freiburg IV (3.) als Favorit an. Dennoch will der Tabellenachte – wie beim 5:9 im Hinspiel – die Partie möglichst lang offen halten. Ranert fährt mit Christian Riehm, Oliver Grass, Patrick Heger, Petra Kaufmann und Gerhard Gretsch nach Freiburg.

Trotz der jüngsten Niederlagen beim SV Nollingen und TTC Weisweil steht der SV Eichsel II auf dem zweiten Platz. Mit einem Sieg beim TV Denzlingen wäre die Vizemeisterschaft gesichert. „Wir wollen mal wieder gewinnen“, gibt Michael Kuder das Ziel vor. Neben ihm, Manuel Brugger, Martin Weiss sowie Patrick und Björn Jünge ist die Besetzung des sechsten Spielers noch offen.