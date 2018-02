Regiosport Hochrhein SV Nollingen verpasst wichtigen Sieg

Tischtennis: Verbandsliga-Frauen erkämpfen sich zu dritt einen wichtigen Punkt in Beuren/Aach. Gemischte Gefühle beim SV Eichsel: Erste unterliegt bei TTG Furtwangen/Schönenbach und "Zweite" dreht gegen TTSV Kenzingen ein verloren geglaubtes Spiel. Nollinger Männer feiern ersten Sieg im neuen Jahr

Tischtennis Verbandsliga, Frauen

TTC Beuren/Aach – SV Nollingen 7:7

(gru) Nicole Weber hätte sich als Matchwinnerin feiern lassen können, doch ihr Glück war nicht komplett. Nachdem sie mangels vierter Spielerin, weder Claudia Hackl noch Lisha Wang konnten spielten, das Doppel kampflos verloren geben musste, erkämpfte sie sich gegen Jessica Huschka ihren ersten Rückrundensieg durch ein 11:2 im fünften Satz und legte gegen Anna Olma ein 3:0 nach. Die Beurener Spitzenspielerin Carina Maier hatte sie am Rande einer Niederlage, um doch noch mit 2:3 zu verlieren. Zuvor hatte Petra Kaufmann nach dem 3:1-Sieg im Doppel mit Adelina Bejtaga drei Einzel gewonnen. Den wichtigen siebten Punkt spielte Bejtaga mit 3:0 gegen Hauschka ein.

SV Kirchzarten – TTF Stühlingen II 2:8

(gru) Eindrucksvoll nahmen die auswärts unbesiegten Stühlingerinnen Revanche für das unglückliche 6:8 aus dem Hinspiel: "Wir kamen mit dem Stamm-Quartett und legten die Basis in den Doppeln", freut sich Jennifer Faller, die mit Evita Wiedemann ebenso im vierten Satz siegte wie Jessica Faller mit Tatjana Lasarzick. In den Einzeln blieb Lasarzick sieglos und verletzte sich zudem im ersten Match am Ellbogen etwas Pech. Die weiteren Punkte spielten Jennifer und Jessica Faller sowie Evita Wiedemann mit je zwei Siegen ein.

Verbandsliga, Männer

TTG Furtwangen/Schönenbach – SV Eichsel 9:3

(mos) Orentlich unter die Räder kam der SV Eichsel (7.) bei der TTG Furtwangen/Schönenbach. „Das Spiel ist komplett an uns vorbei gelaufen“, weiß Dennis Kalt gar nichts anderes zu sagen. Beim Tabellenfünften konnte lediglich das Doppel Mark-Hong Bayer/Lukas Hertrich punkten. Bayer und Hertrich waren zudem jeweils einmal im Einzel erfolgreich. Vier weitere Spiele gingen in den Entscheidungssatz, jedoch gewannen die Partien allesamt die Gastgeber.

Landesliga Männer, Staffel 2

TTSV Mönchweiler – TTF Stühlingen 9:5

(mos) Wurde der Tabellensechste im Hinspiel klar mit 9:2 besiegt, so lief im Rückspiel nicht viel zusammen. Mit Siegen von Alexander Dorka/Jacek Hesse und Gerd Schönle/Jens Lasarzick kam der Tabellenvierte mit 2:1 aus den Doppeln. Die darauf folgenden drei Einzel von Lasarzick, Schönle und Hesse gingen denkbar knapp verloren und auch Dorka, Christof Groten und Manuel Burger hatten ihren Gegnern nichts entgegen zu setzen. Schon stand es 7:2 für die Gastgeber. Schönle, Dorka und Hesse holten noch je einen Punkt, aber mehr war nicht drin.

Landesliga Männer, Staffel 3

SV Eichsel II – TTSV Kenzingen 9:6

(mos) Mit Anlaufschwierigkeiten hatte der Tabellenzweite gegen den TTSV Kenzingen zu kämpfen. Alle drei Doppel von Manuel Brugger/Björn Jünge, Jörg Blank/Patrick Jünge und Michael Kuder/Torsten Einhaus gingen an den Tabellensiebten. Im Einzel wurden Blank und Brugger gleichfalls auf dem falschen Fuß erwischt und schon führten die Gäste mit 5:0. Nun wachten die Eichsler endlich auf und ließen es krachen. Vier Siege in Folge von Kuder, P. Jünge, B. Jünge und Einhaus. Blank unterlag in fünf Sätzen gegen Gunter Schmid, doch dann machten Brugger, Kuder, P. Jünge, B. Jünge und Einhaus den Sieg komplett.

SV Nollingen – TuS Teningen 9:4

(mos) Die ersten zwei Punkte der Rückrunde strichen die Nollinger gegen den oberen Tabellennachbarn ein. Der Tabellenneunte startete mit zwei gewonnenen Doppeln von Christian Riehm/Oliver Grass und Georg Ranert/Gerhard Gretsch. Im Einzel setzten Riehm und Grass gleich noch einen zum 4:1 drauf, Ranert und Gretsch unterlagen. Wolfgang Burmistrzak, Winfried Escher, Riehm und Grass erhöhten zum 8:3. Ranert blieb erneut sieglos, ehe Gretsch den Sack zu machte.

SV Nollingen – TTC Weisweil 3:9

(mos) Nicht so gut lief es gegen den Tabellensechsten. Riehm/Grass holten erneut einen Punkt im Doppel, während Ranert/Denis Liske und Petra Kaufmann/Gretsch unterlagen. Im Einzel punktete Riehm gegen Kai Fischer und Gretsch gegen Maximillian Karcher.