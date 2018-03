Regiosport Hochrhein SV Nollingen steht vor schwerem Neuanfang

Fußball-Kreisliga A: Aufsteiger löst zweite Mannschaft auf und geht mit Marco Pagnamenta in die Rückrunde. Derby am Samstag gegen den FV Degerfelden. SÜDKURIER-Interview mit dem Vorsitzenden Andreas Balling

Nach der Entlassung von Trainer Giovanni Di Feo zu Wochenbeginn hat Aufsteiger SV Nollingen eine Interimslösung bis Saisonende gefunden. Marco Pagnamenta, bisheriger Trainer der "Zweiten", übernimmt den A-Kreisligisten und integriert angesichts der Tatsache, dass zahlreiche Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen, seine Spieler aus der Reserve in den Kader. Die 2. Mannschaft in der Kreisliga soll zurückgezogen werden, schreibt der Verein auf seiner Internet-Seite. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden Andreas Balling (51) über die Entwicklungen in dieser Woche.

Andreas Balling, wie kam es zur Trennung von Trainer Giovanni Di Feo?

Die Vertrauensbasis war nicht mehr da. Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen. Die Woche war auf jeden Fall problematisch.

Es sollen zahlreiche Spieler aufgehört haben?

Lediglich fünf Spieler waren noch im Training. Vom größten Teil des Kaders haben wir nichts gehört. Wahrscheinlich hat sich das erledigt. Wir laufen keinem Spieler hinterher. Wer mitzieht, bleibt. Wir waschen auch keine schmutzige Wäsche. Giovanni Di Feo hat gute Arbeit geleistet, keine Frage. Aber es hat nicht mehr gepasst.

Wie geht es nun weiter?

Wir lösen die Reserve auf und füllen die "Erste" mit diesen Spielern auf. Marco Pagnamenta übernimmt das Team bis Saisonende. Wir schauen, dass wir die Runde über die Bühne bringen. Große sportliche Ziele setzen wir uns im Moment nicht. Für die Spieler ist es eine enorme Umstellung von der Kreisliga C in die A. Wir starten einen Neuanfang. Aber wir machen uns auch nichts vor. Es wird schwer.

Das alles ausgerechnet vor dem Derby gegen den FV Degerfelden.

Ja. Aber ein paar alte Nollinger sind fürs Derby noch heißer als die anderen, die gegangen sind. Wir haben die Chance mit unseren eigenen Jungs. Ehrlich gesagt wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt.

Wie sieht es für die neue Saison aus?

Wir arbeiten mit Hochdruck an der Kader- und Trainerplanung. Wir führen Gespräche. Bevor nicht alles wieder einigermaßen läuft, will ich keine Wasserstandsmeldung abgeben.