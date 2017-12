Regiosport Hochrhein SV Nollingen steckt im Abstiegskampf

Tischtennis: Landesligist bleibt ohne Glück und verliert beide Spiele am Wochenende. SV Eichsel setzt sich nach der Niederlage in Oberschopfheim gegen Schlusslicht TTV Auggen II durch

Tischtennis-Verbandsliga Männer:

DJK Oberschopfheim – SV Eichsel 9:4. – „Ohne Spitzenspieler Christian Switajski und unsere „Nummer vier“ Lukas Hertrich war gegen die gut aufspielenden Oberschopfheimer nicht viel zu holen“, zog Dennis Kalt vom Tabellensiebten sein Fazit zum Spiel gegen den oberen Tabellennachbarn. Mark-Hong Bayer/Kalt und Daniel Granier/Michael Kuder gewannen ihre Doppel zur 2:1-Führung. Im Einzel setzten sich jedoch nur noch Alexander Höferlin gegen Daniel Elble und Ersatzmann Kuder gegen Arno Litterst durch.

SV Eichsel – TTV Auggen II 9:3. – Beim zweiten Einsatz gegen Aufsteiger und Schlusslicht TTV Auggen II lief es besser, zumal die Mannschaft komplett antrat. „ Die Pflichtaufgabe gegen den Letzten haben wir erfüllt“, ist Kalt insgesamt mit dem Wochenende zufrieden. Im Doppel punkteten Switajski/Bayer und Kalt/Granier. Das vordere Paarkreuz spielte stark auf. Switajski und Bayer fuhren vier Siege ein. Kalt, Höferlin und Granier waren je einmal erfolgreich. Lediglich Hertrich ging leer aus.

Landesliga Männer, Staffel 3:

TTC Weisweil – SV Nollingen 9:2. – Beim Tabellenfünften war der SV Nollingen (9.) ohne jede Chance. Lediglich Gerhard Gretsch rang Maximillian Karcher gerade noch im fünften Satz mit 13:11 nieder. Zuvor hatte er bereits an der Seite von Patrick Heger das Doppel gewonnen. Christian Riehm/Oliver Grass schafften es bis in den fünften Satz, unterlagen jedoch mit 10:12. Riehm spielte sich gegen Mattias Engler ebenfalls bis in den fünften Satz, unterlag dann deutlich mit 3:11.

SV Nollingen – TV Denzlingen 6:9. – Mit etwas mehr Glück wäre mehr drin gewesen gegen den Tabellensechsten. Nun wird es langsam eng für den SV Nollingen, sollte nicht am nächsten Wochenende gegen den TTSV Kenzingen endlich gepunktet werden. „Heute hatten wir unsere Möglichkeiten, aber leider gab es die eine oder andere vermeidbare Niederlage“, ärgerte sich Mannschaftsführer Georg Ranert darüber, dass es sich wie ein roter Faden durch diese Saison zieht, dass sie ihre Chancen einfach nicht nutzen. Ein Doppel-Sieg von Riehm/Grass und je ein Einzel-Sieg von Riehm, Grass, Ranert, Heger und Petra Kaufmann reichten nicht aus. Hätten Grass gegen Martin Frey und Kaufmann gegen Michael Schillinger ihre knappen Fünf-Satz-Niederlagen noch jeweils drehen können, wäre zumindest ein Punkt drin gewesen.